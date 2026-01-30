Salteños se suman al desafío del Súper Rugby Américas

Resta cada vez menos para que se ponga en marcha la temporada 2026 del Súper Rugby Américas (SRA), la competencia profesional de rugby del continente compuesta por cuatro franquicias argentinas, una chilena, una uruguaya, una paraguaya y una brasileña. La competencia iniciará el próximo 20 de febrero y tendrá participación salteña, en especial en Tarucas, el equipo que tiene base en Tucumán.

Tarucas, que jugará su segunda temporada en el SRA, armó un equipazo que tendrá como capitán a Matías Orlando, exjugador de Los Pumas, y como figuras de desequilibrio a los salteños Tomás Elizalde y Pedro Coll, que también tienen experiencia con la camiseta del seleccionado argentino. Elizalde jugó varias temporadas en Los Pumas 7, mientras que Coll jugó el último Mundial juvenil con Los Pumitas.

Ambos son jugadores formados en Tigres RC. Del mismo equipo también llegaron Franco Marini, con pasado en las categorías juveniles del rugby francés, y José Calderoni, figuras claves en la conquista de la Liga Norte Grande y en el gran Regional del NOA que realizó el año pasado el quince de San Lorenzo.

Otro jugador para seguir será Nicolás Parada Heit, jugador formado en Universitario RC y de reciente paso por la segunda categoría del rugby francés con Carcassone. El forward salteño, quien puede oficiar de segunda o tercera línea, tuvo una gran participación en el SRA con Yacaré XV, la franquicia paraguaya.

Representantes de Gimnasia y Jockey Club

Gimnasia y Tiro y Jockey Club también tendrán sus representantes en el equipo que entrena el tucumano Álvaro Galindo y que hace de local en cancha de Tucumán Lawn Tennis. Ignacio Marquieguez, foward del albo, tendrá su primera experiencia en el certamen continental, mientras que Estanislao Pregot, medioscrum del albirrojo, fue parte del plantel de Tarucas el año pasado y también jugó en Yacaré XV.

La presencia salteña se completa con el primera línea Rodrigo Navarro, que se formó en Tigres RC, pero actualmente juega en Tucumán Lawn Tennis. Tarucas realiza su pretemporada en Tucumán y tendrá el próximo 6 de febrero su primer amistoso. Será contra Dogos XV, la franquicia cordobesa, que tiene en sus filas a un salteño, a Leonardo Gea Salim que fue campeón de la competencia en 2024. El centro se formó en Universitario RC, pero actualmente juega para Jockey Club de Córdoba.