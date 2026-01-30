Salud refuerza controles de guardias y advierte sanciones

El ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, confirmó que se profundizaron los controles de cumplimiento horario en hospitales y centros de salud públicos, tras detectar casos de personal que figuraba en guardia pero no se encontraba en su lugar de trabajo. Al mismo tiempo, reconoció que persisten dificultades financieras en el Instituto Provincial de Salud (IPS), con reclamos por atrasos en los pagos, y aseguró que se trabaja junto al Ministerio de Economía para ordenar la situación.

Durante una entrevista en Radio Salta, Mangione explicó que los controles se realizan de manera sorpresiva y forman parte de una política sostenida. "He detectado médicos y personal que no estaban trabajando pese a tener asentada la guardia. En esos casos se inicia el proceso administrativo correspondiente, se pide el descargo y luego se evalúa la sanción", detalló.

"Esto no es contra todos"

El ministro subrayó que el ausentismo no es una práctica generalizada. "Quiero ser muy claro: esto no es contra todos. El 95% del personal cumple, trabaja a destajo y sostiene el sistema. Pero hay un 5% que no cumple y es el que nos hace quedar mal. A esas conductas hay que sacarlas del sistema", afirmó. En ese sentido, defendió la necesidad de controles firmes en un área "sensible como la salud", donde la ausencia de personal impacta directamente en la atención de los pacientes.

Mangione remarcó además que la responsabilidad no se agota en el trabajador que incumple. "Primero se le pregunta al jefe qué pasó. Si el jefe no corrige la situación, la sanción también alcanza a la jefatura. He llegado a centros de salud donde no estaba ni siquiera el jefe, y en esos casos también hubo sanciones", señaló. Según explicó, el control se apoya en el reloj biométrico, que permite verificar quién debía estar de guardia y si efectivamente cumplió con su horario.

El titular de la cartera sanitaria aseguró que no se trata de una persecución, sino de garantizar el funcionamiento del sistema. "Yo no voy a buscar si un médico está atendiendo o no. Voy a ver el estado general del hospital. Pregunto quién está de guardia, reviso el biométrico y ahí se detecta si alguien no está. Después escucho a la gente, porque el reclamo siempre llega por ahí: largas filas, demoras, malos tratos. Y no es solo el médico, puede ser enfermería, administrativos u odontología", indicó.

En ese marco, defendió a la salud pública y al personal que cumple. "Después salen a decir que la salud pública no sirve. Yo no me considero un vago y defiendo este sistema, porque veo cómo trabajan mis compañeros. Pero por un pequeño grupo de avivados nos terminan poniendo a todos en la misma bolsa", sostuvo.

Sobre la situación del Instituto Provincial de Salud (IPS), Mangione admitió que se trata de un problema recurrente y complejo, atravesado por el contexto económico provincial y nacional. Reconoció que existen reclamos de distintos colegios profesionales por atrasos en los pagos y señaló que aún restan reuniones clave con el Ministerio de Economía para definir los próximos pasos.

"El IPS es una preocupación permanente. Hace alrededor de un mes intervine para ayudar a destrabar el conflicto con el Círculo Médico y ahora estamos trabajando para ordenar los lineamientos financieros. En el transcurso de esta semana y la próxima esperamos avanzar en soluciones", anticipó. En ese sentido, insistió en la necesidad de "cuidar la obra social y cuidar la salud pública", en un escenario de recursos limitados.

Plan de prevención del dengue

En otro tramo de la entrevista, el ministro se refirió al plan de prevención del dengue, que tiene como eje central el trabajo conjunto con los municipios. Recordó que la provincia viene de atravesar una situación crítica: "Tuvimos un año con 26.000 casos y 33 fallecidos, lo que fue un golpe muy duro. Operativamente se complicó todo, porque no solo estaba el dengue, sino el resto de las patologías".

Frente a ese escenario, sostuvo que la única estrategia posible fue la prevención. "Trabajamos con los intendentes y legisladores, articulando acciones, y logramos que el año pasado cerrara con 26 casos y ningún fallecido. Para nosotros eso es un éxito", afirmó. No obstante, aclaró que el rol del Estado no alcanza por sí solo: "El mayor trabajo lo tiene que hacer la sociedad, con el autocuidado".

Detalló que los municipios cumplen un rol clave con el descacharrado, la concientización y el control de reservorios de agua. A eso se suma la utilización del BTI, un producto biológico de producción provincial que elimina larvas y huevos del mosquito. "Es inocuo para las personas, pero actúa en todos los procesos de desarrollo del mosquito. Se aplica especialmente en pozos ciegos y lugares donde se acumula agua", explicó.