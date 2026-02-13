PUBLICIDAD

13 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Gimnasia y Tiro vs. Colegiales, EN VIVO: el albo gana 2 a 0 en su debut en la Primera Nacional, seguilo minuto a minuto

El albo arranca la nueva temporada de la Primera Nacional con el aliento de su gente.
Viernes, 13 de febrero de 2026 22:11
El festejo de Lautaro Gordillo luego de marcar el primer gol frente a Colegiales. Foto: Javier Rueda
Gimnasia y Tiro vence a Colegiales por 2 a 0, por la primera fecha de la zona B de la Primera Nacional.

Lautaro Gordillo ganó en las alturas y puso en ventaja al albo cuando se jugaban 24 minutos de la primera etapa. El delantero marcó un doblete a los 25 minutos con otro cabezazo.

 

Cuando los equipos todavían se acomodaban, el albo sorprendió con un potente remate de Walter Montoya, que el arquero Di Fulvio desvió con gran esfuerzo al corner.

Foto: Javier Rueda.

Gimnasia fue mucho más que su rival en los primeros minuto y Gordillo, antes del gol, había tenido una chance clara que no pudo concretar por una media vuelta defectuosa.

Gimnasia y Tiro vs. Colegiales. Foto: Javier Rueda

La formula de Gimnasia para ponerse en ventaja fue con centros al área, y siempre desde los pies del Pollo Rojas. El volante salteño fue quien le sirvió el centro para el primer gol de Gordillo, y también fue quien ejecutó el tiro libre que Gordillo fue a buscar en el área para volver a convertir.

 

Ya se juega el segundo tiempo en el estadio Michel Torino.

Partido en desarrollo...

 

Las formaciones de Gimnasia y Tiro y Colegiales

La formación inicial de Gimnasia y Tiro: Foto: Javier Rueda

La formación de Colegiales. Foto: Javier Rueda

 

Las principales incidencias de Gimnasia y Tiro vs. Colegiales

