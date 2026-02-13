Feroz incendio destruyó un depósito de autos de la Policía Federal, en Nueva Pompeya

Un feroz incendio se desató este viernes en un depósito de autos perteneciente a la Policía Federal Argentina ubicado en Nueva Pompeya, en la Ciudad de Buenos Aires, generando una columna de humo visible a varios kilómetros y movilizando a distintas dotaciones de bomberos para intentar controlar las llamas.

El siniestro comenzó poco después del mediodía en el predio ubicado sobre Camino de Sirga 3006, entre Avenida Vélez Sarsfield y Agustín Magaldi, cuando, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, un auto estacionado comenzó a arder y el fuego se propagó rápidamente a otros vehículos y a la estructura del depósito.

Bomberos de la Ciudad, junto con dotaciones de Bomberos Federales y Voluntarios, trabajaban durante la tarde para intentar mitigar el avance del fuego, mientras que personal del SAME permanece en el lugar de forma preventiva para asistir a los equipos que combaten el incendio.

Sin heridos ni víctimas fatales

Hasta el momento no se reportaron heridos ni víctimas fatales, pero el fuego generó preocupación entre los vecinos del barrio y obligó a cortar parcialmente calles de la zona para facilitar el acceso de los servicios de emergencia.

Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran una columna de humo negra y densa que se elevaba sobre la zona sur de la ciudad, visible desde varios puntos de la Capital Federal, mientras los bomberos continuaban las labores para sofocar las llamas y evitar su propagación.__IP__

Las causas del incendio aún no fueron confirmadas oficialmente por las autoridades, y se espera que en las próximas horas se realicen peritajes más detallados para determinar el origen preciso del siniestro.