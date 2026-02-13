VIDEO. Atentos en la ruta nacional 16: un río se comió la banquina y piden transitar con cuidado

La Dirección Nacional de Vialidad informó este viernes que el tránsito se encuentra restringido a media calzada sobre la Ruta Nacional 16, a la altura de la acequia Zanjón Matorras.

Según el parte oficial emitido a las 16, la medida se adoptó luego de constatarse un proceso de erosión en una de las pilas del sector, ocasionado por la fuerte correntada registrada en la zona, luego de las tormentas de las últimas horas en el sur provincial.

La situación obligó a implementar un operativo preventivo para garantizar la seguridad de quienes circulan por el lugar.

Esta vía es la que muchos salteños y residentes del NOA utilizan para veranear en el litoral, como Corrientes, Paso de la Patria, Posadas o Cataratas del Iguazó, y es el paso obligado para vacacionar en Brasil, vía terrestre.

Foto: Radio Next

El puente que cubre la acequía y el río Zanja de Matorras quedó muy desprotegido, según las imágenes que algunos portales mostraron desde el lugar. El zanjón se encuentra a la salida de Ceibalito, a 16 km de Joaquín V. González.

Foto: Fernando Barros.

Señalización y trabajos

Como primera acción, personal del organismo procedió a señalizar el tramo afectado y ordenar la circulación vehicular, mientras se organizaba el traslado de equipos y materiales necesarios para atender la contingencia y realizar las tareas correspondientes.

Así se veía el puente del río Zanja de Matorras, en marzo de 2025. Foto: Google Maps

Desde el organismo nacional solicitaron a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones de los banderilleros y prestar atención a la señalización provisoria instalada en el lugar, a fin de evitar incidentes.

Las autoridades recordaron además que se puede consultar el estado actualizado de las rutas nacionales a través de los canales oficiales de atención al usuario.