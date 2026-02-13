Reforma laboral: el proyecto ya está en la Cámara de Diputados

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel, remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral sancionado el miércoles último por el Senado.

Así lo pudo confirmar El Tribuno, por medio de fuentes legislativas.

El proyecto fue enviado por Villarruel al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El Presidente de la Cámara de Diputados diserta en una conferencia.

El bloque de La Libertad Avanza necesita tener el proyecto para convocar el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, a fin de emitir el dictamen para tratarlo antes del fin de las sesiones extraordinarias, el 28 de febrero.

La demora en el giro del proyecto respondió que el dictamen firmado en diciembre tuvo alrededor de 50 cambios.

Por el contrario, Diputados ya giró al Senado los proyectos aprobados el jueves de Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Otros trámites

Además, el Gobierno extenderá las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero y sumará el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio.

Según supo El Tribuno, el decreto que contempla la determinación será firmado en la noche de este viernes y se publicará en el Boletín Oficial el próximo lunes.

“La idea de la ley es hacerla implementable”, sostuvieron fuentes ligadas al Congreso de la Nación. El decreto intentará atenuar las demandas del sector universitario, cuyas autoridades reclaman una actualización presupuestaria para el correcto funcionamiento de las altas casas de estudio.

La decisión del Ejecutivo tuvo lugar tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la obligatoriedad en la implementación de la ley de Financiamiento Universitario votada en 2024.

Ocurrió que, luego de la sanción de ambas cámaras, el presidente Javier Milei vetó la ley, pero finalmente el Congreso ratificó lo tratado.