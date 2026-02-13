PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
13 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

NASA
Bad Bunny
Franco Colapinto
Mecheras
Salta
Donald Trump
Neofénix
Primera Nacional
NASA
Bad Bunny
Franco Colapinto
Mecheras
Salta
Donald Trump
Neofénix
Primera Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

San Miguel vs. Central Norte, EN DIRECTO: el cuervo pierde 1 a 0 en su debut en la Primera Nacional como visitante, mirá el minuto a minuto

El equipo salteño abre el torneo con su visita a San Miguel, provincia de Buenos Aires.
Viernes, 13 de febrero de 2026 17:08
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Central Norte pierde por 1 a 0 frente a San Miguel, como visitante, en el arranque de la Primera Nacional.

En la primera pelota área que cayó en el área del cuervo, el conjunto local se puso en ventaja con un tanto de Luciano Delgado, cuando apenas se jugaban 4 minutos de partido.

 

Luego del gol, el equipo salteño intentó reaccionar, pero comenzó a toparse con sus propias limitaciones, lógicas de cada inicio de temporada. San Miguel tampoco hizo pie y el juego se entrecortó con frecuencia en la primera media hora de juego.

El primer partido del campeonato se disputa en la ciudad de San Miguel, al norte de la provincia de Buenos Aires, con un muy buen marco de público en las tribunas.

Partido en desarrollo...

Las formaciones de San Miguel vs. Central Norte

 

Las principales incidencias de San Miguel vs. Central Norte

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD