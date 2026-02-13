Tolar Grande: alumnos y docentes se capacitaron en primeros auxilios

Alumnos y docentes de la Unidad Educativa N.º 4622 de Tolar Grande participaron de una capacitación en primeros auxilios orientada a brindar herramientas básicas para actuar ante situaciones de emergencia dentro del establecimiento. La actividad puso el foco en la prevención y en la importancia de incorporar conocimientos desde edades tempranas, teniendo en cuenta que se trata de una institución con jornada completa donde la comunidad educativa permanece gran parte del día.

El curso contó con el acompañamiento de la empresa de servicios mineros GVH, cuyos profesionales del área médica ofrecieron contenidos teóricos y prácticos sobre cómo responder ante distintos escenarios críticos. Durante la actividad se destacó la participación de los enfermeros Samuel Yañuk y Ezequiel Condorí, quienes guiaron las prácticas y compartieron experiencias para reforzar la preparación de estudiantes y docentes.

La directora de la escuela, Paola Robledo, junto al cuerpo docente y las familias, acompañaron la iniciativa, que también prevé replicarse con otros sectores de la comunidad para ampliar el alcance de las acciones preventivas y fortalecer la cultura del cuidado y la respuesta inmediata ante emergencias.

La capacitación fue organizada por el Departamento de Seguridad Ciudadana y Protección Ambiental de la Municipalidad de Tolar Grande, en el marco de las políticas de promoción de la salud que impulsa la comuna. Durante la jornada, la intendencia donó un botiquín móvil completo para la institución y, según explicó la responsable del área, Lorena Reinozo, el objetivo es continuar generando espacios de formación que contribuyan a una comunidad más segura y preparada.