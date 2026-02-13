Colapinto quedó sexto en la penúltima práctica de F1 en Bahrein

Se puso en marcha la última jornada de los primeros test oficiales de pretemporada que los equipos y pilotos de Fórmula 1 están completando en Bahrein, y en la cual el piloto argentino Franco Colapinto volvió a girar con el Alpine A526 a bordo del cual consiguió transitar 64 vueltas sin complicaciones.

En la prestación del pilarense se destacó el funcionamiento del Alpine con varios juegos de neumáticos medios en el comienzo de la tanda, y luego experimentó con ritmo de vueltas rápidas con caucho de compuesto blando, para evaluar el rendimiento de carrera y clasificación.

Desarrollando la planificación del equipo de Enstone, el pilarense fue evolucionando en el trazado de Sakhir y en su mejor vuelta marcó 1m36s874, siendo este su mejor tiempo en la tanda matutina, quedando a 2s956 del Mercedes de George Russell, quien hizo 1m33s918 tras 78 giros rodados en la pista de 5.412 metros.

Tras el liderazgo del jueves con Charles Leclerc, Ferrari sigue manteniendo su performance en estas pruebas y ahora con Lewis Hamilton se ubicó escolta, a 0s291, siendo además el que pudo girar a menos de un segundo de Russell; tercero quedó Max Verstappen, quien con el Red Bull ya se ordenó a 1s423, mientras que Oliver Bearman con Haas giró a 2s054 del Mercedes.

Con respecto a Liam Lawson fue quien más vueltas dio en la sesión, marcando 84 pasos por el control con el Racing Bulls, mientras que el Cadillac de Valtteri Bottas apenas recorrió en 37 giros durante esta actividad, debido a un inconveniente que lo hizo detenerse en pista y provocar una bandera roja.

A partir de la hora 9:00 de Argentina, y hasta las 13:00, se reanudará la última sesión cronometrada.

Fuente: Campeones