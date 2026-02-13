Orán: Les roban la moto tras amenazarlas con un cuchillo

La fiscal penal Daniela Murúa, interina en la Fiscalía Penal 3 de Orán, imputó de manera provisional a un hombre de 31 años, como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma, tras un hecho ocurrido el 6 de febrero en inmediaciones del cementerio municipal de esa ciudad.

La intervención de la Fiscalía se inició a partir de la denuncia radicada por la damnificada, quien manifestó que alrededor de las 18 horas, mientras se desplazaba junto a su hermana en una motocicleta por el sector cercano a la morgue, fueron interceptadas por dos hombres que les obstruyeron el paso.

Según consta en las actuaciones, uno de los sujetos golpeó la rueda delantera del rodado con una cadena, con la intención de detener la marcha, mientras que ambos exhibieron un arma blanca tipo cuchillo, con la que las amenazaron. En ese contexto, una de ellas fue agredida físicamente, recibiendo golpes con la cadena y un corte en una de sus manos, lo que la obligó a soltar el vehículo.

Tras apoderarse de la motocicleta, los sospechosos se dieron a la fuga en dirección sur-norte por avenida Fassio, mientras que las damnificadas dieron aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911 y posteriormente formalizaron la denuncia.

En el marco de la investigación, personal de la Brigada de Investigaciones logró ubicar el motovehículo sustraído en un domicilio particular, donde había sido dejado para su resguardo. Tras verificar los números de motor y cuadro, se constató que el rodado registraba pedido de secuestro activo, por lo que se procedió a su secuestro formal.

Continuando con las tareas investigativas, se logró identificar y ubicar al imputado, quien fue trasladado a la base de la Brigada de Investigaciones, donde fue reconocido por las damnificadas como uno de los autores del hecho.