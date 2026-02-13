El Galpón: El gabinete de Salud intensifica el operativo

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabezará hoy desde las 10, en el salón Cultural de El Galpón una reunión de Gabinete, junto al intendente local, Federico Sacca, para fortalecer las acciones de asistencia ante la emergencia climática que afectó la zona.

Con el descenso paulatino del nivel del agua, el escenario epidemiológico entra en una fase crítica, ya que es el momento en que comienzan a manifestarse con mayor frecuencia enfermedades infecciosas, afecciones en la piel y cuadros respiratorios o gastrointestinales.

La cartera sanitaria decidió reforzar la vigilancia en cada comunidad para prevenir brotes y garantizar respuesta inmediata.

En este marco, se destacó que desde la jornada del miercoles ya se encuentran operativos en la zona los profesionales especialistas.

Son del Programa de Extramuros, quienes realizan atención directa en territorio para fortalecer la capacidad de respuesta local.