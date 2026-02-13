Fin de semana de San Valentín: 38 parejas darán el sí en el Registro Civil

El amor tendrá su sello oficial este fin de semana largo en Salta: el Registro Civil confirmó que se celebrarán 38 matrimonios entre el viernes 13 y el sábado 14 de febrero, en el marco del Día de los Enamorados, con una fuerte concentración de ceremonias en la jornada del sábado.

La titular del organismo, Fernanda Ubiergo, informó que casi la mitad de los enlaces se realizarán en la sala de matrimonios "Macacha Güemes", ubicada en la sede central de Almirante Brown 160, mientras que el resto tendrá lugar en salones y espacios privados, donde los agentes públicos se trasladarán para oficiar las ceremonias.

El día más elegido será el sábado 14 de febrero, cuando se registraron 22 solicitudes de casamiento. De ese total, 13 se celebrarán en domicilios y salones particulares y el resto en la sede del Registro Civil. La cifra muestra un incremento respecto del mismo día del año pasado, cuando se habían reservado 17 ceremonias.

En cuanto al viernes 13, considerado en algunas partes del mundo como un día asociado a la mala suerte, desde el organismo señalaron que en Latinoamérica esa creencia se vincula más al martes 13, por lo que las reservas se mantienen dentro de los parámetros habituales.

Además, desde el organismo remarcaron que el movimiento por San Valentín se replica cada año y que muchas parejas eligen esta fecha simbólica para formalizar su vínculo, lo que genera una mayor demanda tanto en la sede central como en ceremonias organizadas en salones y domicilios particulares.

Citas a ciegas

En paralelo a las celebraciones por San Valentín, el Centro de Adopciones Municipal "Matías Nicolás Mancilla" organizará una actividad especial para fomentar la adopción responsable de perros bajo la modalidad de "citas a ciegas".

La propuesta se realizará el sábado 14 a las 19 en la Cervecería Antares, ubicada en General Güemes 68. El director del Centro, Pablo Díaz, explicó que la iniciativa apunta a dar una segunda oportunidad a animales que atravesaron situaciones de abandono o maltrato.

Quienes deseen participar deben inscribirse previamente comunicándose al 0387 463-4890 o acercándose a la sede del Centro en avenida Gato y Mancha S/N. Los cupos son limitados y, antes del evento, el equipo realiza entrevistas y evaluaciones para garantizar procesos de adopción responsables.

Durante la actividad, cada persona tendrá una "cita" con un perro seleccionado según su perfil. Si hay afinidad, la experiencia continúa en el local, donde Antares ofrecerá una pinta de cerveza o un cóctel sin alcohol junto con una porción de papas fritas, mientras que el Centro aportará el menú para la mascota. Allí mismo se iniciará el proceso administrativo de adopción y, una vez finalizada la jornada, la familia podrá retirarse con el animal.

Desde la organización remarcaron que el objetivo es asociar el Día de los Enamorados con un mensaje claro: adoptar es un acto de amor que implica compromiso, responsabilidad y cuidado a largo plazo.

Un día para agasajar

Desde este viernes comenzará a notarse con fuerza el movimiento previo al Día de los Enamorados en Salta. Comercios, florerías, tiendas de regalos y centros comerciales esperan una mayor afluencia de personas que saldrán a buscar el obsequio ideal para sorprender a sus parejas, en la antesala de la celebración del sábado 14 de febrero.