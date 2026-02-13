Los docentes piden no perder el incentivo y una suba ya del 2,9%

La reapertura de las negociaciones paritarias 2026 en Salta dejó ayer en claro el malestar docente por la pérdida del poder adquisitivo acumulada en el último año. Desde la Asociación Docente Provincial (ADP) plantearon como ejes centrales la restitución del incentivo docente con retroactivo a enero, un aumento inmediato del 2,9% para compensar la inflación del primer mes del año y la necesidad de discutir acuerdos salariales más cortos, cada dos o tres meses, para no quedar nuevamente por detrás del costo de vida.

El encuentro, que marcó el inicio formal del diálogo salarial, estuvo centrado en la exposición de la situación económica provincial. Según se informó, el Gobierno enfrenta un escenario complejo marcado por la caída de recursos nacionales. En términos reales, Salta recibe casi un 7% menos de ingresos desde Nación y, en los últimos dos años, dejó de percibir alrededor de 700 mil millones de pesos.

A ese panorama se sumó la explicación del ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, sobre la recaudación provincial. Durante la reunión, se indicó que en 2025 los ingresos estuvieron varios cientos de miles de millones de pesos por debajo de lo esperado, lo que limita el margen para mejoras salariales de impacto inmediato.

Uno de los puntos que destacó el Gobierno fue el esfuerzo financiero realizado hacia fines de 2025 y comienzos de 2026 para acompañar a los estatales. Se recordó que se otorgó un bono de 200 mil pesos que se pagó en enero y que, para paliar la situación económica, durante ese período los trabajadores cobraron cada 15 días entre sueldos, aguinaldo y el pago extraordinario.

Mirada sindical

Sin embargo, desde los gremios docentes advirtieron que esas medidas no alcanzaron para revertir la pérdida salarial acumulada. Fernando Mazzone, titular de ADP, explicó a El Tribuno que el principal planteo del sector fue que la Provincia retome el pago del incentivo docente y lo actualice. "Planteamos principalmente que la Provincia se haga cargo nuevamente del incentivo y que se pague el retroactivo a enero, o sea la compensación transitoria docente, y que se dé un aumento del 2,9% para enero por la inflación", señaló.

El dirigente remarcó que la quita de ese adicional impactó directamente en el salario. "Eso ha causado una merma en el bolsillo del docente. Dejar de pagarlo es una merma. Estamos pidiendo que se restituya a enero", sostuvo. Actualmente, ese monto permanece congelado en alrededor de 27 mil pesos para un cargo de jornada simple, lo que consideran insuficiente frente a la inflación.

El reclamo se da en un contexto de desfase salarial que se arrastra desde el año pasado. En 2025, el Gobierno provincial otorgó un aumento del 23% a los estatales, mientras que la inflación anual fue del 31,5%. Esa diferencia dejó los salarios un 8,5% por debajo del costo de vida. A ese número se suma el 2,9% de inflación de enero, lo que profundiza la brecha. "Estamos de entrada más de un 11% abajo si se suman esas cifras. No digo que se recupere todo ahora, pero hay que ver la forma durante el año de poder hacerlo", planteó Mazzone. También pidió que la base de cálculo de los aumentos sea diciembre de 2025.

Además del reclamo por la recomposición salarial, el dirigente hizo referencia a la pérdida de fondos nacionales que, según su visión, afectaron directamente al sistema educativo. A título personal, consideró que tras cambios en el esquema de financiamiento se dejaron de percibir recursos que antes llegaban a las provincias. "El presupuesto de la Nación se aprobó con los votos de legisladores salteños y se derogó la ley de financiamiento educativo. Se pierden todos los fondos que venían de Nación, así que la Provincia tendrá que hacerse cargo de una forma u otra de esos recursos que se perdieron", afirmó.

Otro punto que comenzó a instalarse entre los gremios es la necesidad de cambiar la dinámica de negociación salarial. Aunque no fue un tema central en esta primera reunión, varios sectores plantearon la posibilidad de acordar paritarias más cortas, con revisiones cada dos o tres meses, en lugar de negociaciones semestrales. La intención es evitar que la inflación vuelva a dejar rezagados los salarios en pocos meses.

Desde el Gobierno, por su parte, destacaron que el proceso de diálogo se viene sosteniendo desde hace siete años y que el objetivo es consensuar la mejor distribución posible de los recursos disponibles para garantizar el funcionamiento del Estado y los servicios públicos. La reunión fue el primer acercamiento del año y no hubo ofrecimientos concretos. Las autoridades se llevaron los planteos de cada gremio y convocaron a un nuevo encuentro para el jueves 19 a las 15.