"La Chaya Rosarina es identidad, trabajo y orgullo del sur productivo"

El intendente de Rosario de la Frontera Kuldeep Singh destaca el valor cultural, turístico y económico de la fiesta que este domingo y lunes volverá a convocar a miles de visitantes, consolidando a la ciudad como capital turística del sur provincial.

¿Qué representa la Chaya Rosarina para Rosario de la Frontera y para toda la región sur de la provincia?

- La Chaya Rosarina es mucho más que un festival musical. Es la fiesta popular más grande del sur de Salta y una expresión profunda de nuestra identidad. Reúne música, tradición andina, gastronomía y encuentro social, pero además es un motor económico clave para una región productora que vive del turismo, el comercio y los servicios.

¿Por qué considera que esta festividad se volvió un emblema local?

-Porque recupera tradiciones ancestrales ligadas a la cosecha, a la alegría compartida, a la harina, la albahaca y la celebración colectiva. Con los años, la Chaya pasó a formar parte de la identidad de Rosario de la Frontera y convoca a generaciones enteras, desde familias hasta jóvenes.

¿Cuándo y dónde se realizará la edición 2026?

-La Chaya Rosarina 2026 se llevará a cabo el domingo 15 y lunes 16 de febrero, en pleno fin de semana carnavalero. El escenario será el Complejo Deportivo Municipal, y las actividades comenzarán a partir de las 21 horas en ambas jornadas.

- ¿Qué artistas integran la cartelera de este año?

-Tenemos una grilla de primer nivel, con figuras nacionales y talentos locales y regionales. El domingo estarán El Chaqueño Palavecino, La Konga, Daniel Agostini, Los Bybys, Chiretes, El Súper de Huguito, La Banda Continúa y el Grupo Carnavalero de la Puna.

El lunes subirán al escenario Sergio Galleguillo, Eugenia Quevedo y LBC, Iván Ruiz, Los Herrera, Meta Guacha, Vacomoloko, Willy Campero, Santiago Cañete, Roberto Giménez y Adrián Pérez.

-¿Cuánto cuestan las entradas y dónde pueden adquirirse?

-El campo tiene un valor de 30 mil pesos y el sector VIP de 60 mil. Las entradas se pueden comprar en puntos físicos como el Teatro Güemes, a través de la web oficial del festival y plataformas habilitadas como ticketjets.com, y también durante los días del evento en el Complejo Municipal.

- Más allá del espectáculo, ¿qué impacto tiene la Chaya en la economía local?

-Desde la perspectiva cultural es el movimiento económico más importante del sur de Salta. Durante esos días se activa toda la cadena: hoteles, restaurantes, comercios, artesanos, transporte y emprendedores. La demanda turística crece de manera excepcional y también se benefician localidades cercanas.

- Rosario de la Frontera es conocida como capital turística del sur. ¿Cómo se vincula el festival con ese perfil?

-La Chaya potencia todo lo que Rosario ofrece: paisajes, naturaleza, el parque acuático termal, el Hotel Termas con sus siete aguas únicas en el país, el camping, el dique, el golf, el paseo de artesanos y una gastronomía de alto nivel. Es una puerta de entrada para que muchos visitantes conozcan la ciudad y vuelvan durante el año.

-¿Desde cuándo se realiza esta fiesta y cómo fue creciendo?

-Comenzó en 2014 como una celebración familiar y en 2016 se institucionalizó como la fiesta representativa de la ciudad. Desde entonces no dejó de crecer. Hoy es un clásico del calendario cultural del sur salteño y la edición 2026 será una de las más importantes de su historia.

-¿Cuál es la invitación final para quienes todavía no decidieron venir?

-Los esperamos con los brazos abiertos. La Chaya Rosarina es alegría, música, tradición y encuentro. Es una oportunidad para conocer las raíces del sur salteño, disfrutar de un espectáculo de primer nivel y vivir momentos únicos en familia o con amigos. No se pueden perder la fiesta más esperada del verano en Salta.