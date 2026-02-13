PUBLICIDAD

19°
13 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Día de San Valentín
Homicidio de José "Nity" Cuellar
Sarampión
NASA
Bad Bunny
Franco Colapinto
Policiales

Cerrillos: chofer ebrio perdió el control del camión y casi termina dentro de un canal

Ocurrió en ruta 87 conocida como camino a Las Blancas, a metros de la provincial 23. El test de alcoholemia arrojó 1,76 gr/l. El conductor no tenía licencia. El tránsito permanece cortado hasta retirar el vehículo.
Viernes, 13 de febrero de 2026 09:48
Siniestro vial. Fotografía gentileza Multivisión
Un camión se salió del camino y casi cae dentro de un canal, en la zona de Las Blancas, Cerrillos. El vehículo transportaba sal. 

El hecho se registró alrededor de las 7. Según trascendió, el chofer fue sometido a un test de alcoholemia por parte de la Policía Caminera, que arrojó un resultado de 1,76 gr de alcohol en sangre. El hombre no contaba con licencia de conducir.

El camión quedó detenido con las ruedas traseras prácticamente suspendidas sobre un pequeño puente de alcantarilla, a escasos metros de un canal con conductos de desagüe de hormigón.  Personal policial labró las infracciones correspondientes y procedió al secuestro del rodado. Las autoridades solicitaron asistencia para poder retirarlo del lugar.

Debido al operativo, el tránsito permanece completamente cortado en el tramo que conecta Rosario de Lerma con Cerrillos, intersección ruta 87, hasta que el camión sea removido. El episodio vuelve a poner el foco en el cumplimiento de las normas de seguridad vial en la zona.

