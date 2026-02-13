Donald Trump dijo que quiere visitar Venezuela

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que tiene planes de visitar Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje. El mandatario elogió las relaciones con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Visitaré Venezuela”, dijo el mandatario norteamericano ante preguntas de un periodista en la Casa Blanca.

Un manifestante en Caracas, Venezuela pide por la liberación de Maduro.

Trump respondió preguntas de periodistas en los jardines de la Casa Blanca antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela que fue sacado de su país el 3 de enero y que ahora espera juicio en Nueva York por narcotráfico.

El presidente estadounidense también dijo que Washington reconoce a Delcy Rodríguez como la líder oficial del gobierno venezolano.

Delcy Rodríguez, lapresidenta interina de Venezuela.

Expresó que Washington y Caracas están “trabajando juntos muy estrechamente”, particularmente en energía.

“Tenemos una muy buena relación”, dijo, añadiendo que importantes compañías petroleras estadounidenses operan en el país y que la asociación está generando ingresos significativos.

Donald Trump camina por el jardín sur de la Casa Blanca, tras aterrizar en el Marine One.

El magnate republicano se refirió también al marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

“El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar”, explicó Trump.