Quiénes son los candidatos para suceder a Gallardo en River

Ante los malos resultados de Marcelo Gallardo, con 11 derrotas en 18 encuentros, River analiza la posibilidad de un entrenador para reemplazarlo, y dentro de una lista de varios nombres, Santiago Solari, Pablo Aimar, Hernán Crespo y Eduardo Coudet son los que más interesan en la consideración de la dirigencia.

El primero de los nombres que interesan es Santiago Solari, quien comenzó a dirigir en 2013, cuando se incorporó a las divisiones juveniles del Real Madrid. Allí trabajó con distintas categorías formativas hasta dar el salto en 2016 al Real Madrid Castilla, el equipo filial, donde dirigió durante dos temporadas.

En octubre de 2018 asumió como técnico interino del primer equipo tras la salida de Julen Lopetegui. Luego de una buena racha de resultados, fue confirmado como entrenador principal. Durante su ciclo conquistó el Mundial de Clubes 2018, aunque su etapa finalizó en marzo de 2019.

En 2020 inició una nueva experiencia en México al frente del Club América, donde dirigió hasta 2022. Tras esa etapa regresó al Real Madrid, pero ya en un rol dirigencial, desempeñándose como director de fútbol profesional.

Hernán Crespo, un viejo conocido y que tuvo más oportunidades para ser entrenador, pareciera ser el que más consideración tiene. El exdelantero comenzó en 2014, cuando asumió en las divisiones juveniles de Parma. Poco después fue promovido al primer equipo, aunque su ciclo fue breve tras el descenso y la crisis institucional del club.

En 2015 regresó a Argentina para dirigir a Banfield, donde logró clasificar al equipo a la Copa Libertadores. Más tarde tuvo un paso por Defensa y Justicia, con el que conquistó la Copa Sudamericana 2020, el primer título internacional en la historia de la institución.

En 2021 asumió en São Paulo FC y ganó el Campeonato Paulista, cortando una larga sequía del club. Luego dirigió a Al-Duhail SC en Qatar y más adelante tuvo una experiencia en Al Ain FC, consolidando su carrera internacional tras su etapa en el fútbol argentino y brasileño.

El hoy entrenador de las selecciones juveniles, Pablo Aimar, también es otro de los nombres que corren un poco más de atrás. Sus primeros pasos los dio en las divisiones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino, donde asumió como técnico de la selección argentina Sub 17. Allí trabajó en la formación de jóvenes talentos y participó en torneos sudamericanos y mundiales de la categoría.

En 2018 tuvo su primera experiencia en un club como asistente técnico en River, integrando el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. En ese período formó parte de un ciclo muy exitoso, en el que el equipo obtuvo títulos locales e internacionales, incluida la Copa Libertadores, por lo que desde esa experiencia es que lo quieren en el club pero esta vez en solitario.

Luego regresó a la estructura de selecciones juveniles y continuó ligado a la formación de futbolistas. Desde 2022 se desempeña como ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección mayor de Argentina, formando parte del cuerpo técnico que conquistó la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2021.

El último de los nombres que más suenan, incluso desde hace varios años, es el de Eduardo Coudet. En 2015, en su primera etapa como DT, llevó al equipo a disputar finales y logró la clasificación a la Copa Libertadores, instalándose rápidamente como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección del país.

En 2017 asumió en Club Tijuana y luego dirigió a Racing Club, donde consiguió la Superliga 2018-19, el primer título de liga del club en cinco años.

Más tarde tuvo experiencia internacional en Internacional, siendo subcampeón del Brasileirão, y en Celta de Vigo en La Liga. En 2023 regresó a Internacional y posteriormente asumió en Atlético Mineiro, consolidando un perfil ofensivo y competitivo en cada uno de sus equipos.

Otros nombres que también están en carpeta, pero con mucha menos consideración son: Ricardo Gareca, que viene de dirigir a la selección de Chile con malos resultados y Martín Demichelis, quien podría tener su revancha después de su paso en 2023/2024.