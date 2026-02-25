Otra fuerte apuesta de Nariches Chatas por el boxeo en Tartagal

En medio de un deporte enfocado en la contención social, Tartagal dio el primer paso para avanzar más allá y convertir a potenciales púgiles de los distintos parajes en futuros profesionales que representen a nuestra provincia.

Es que la reconocida Fundación Narices Chatas, a cargo de la promotora Fabiola Soria, inició un programa denominado "El boxeo en tu comunidad", en donde lleva los conocimientos y teorías de la disciplina.

De esta manera, con el trabajo del tartagalense Aaron Soria, exboxeador y actual técnico nacional de boxeo (FAB), el sábado pasado comenzaron las actividades en el playón deportivo de la comunidad del Paraje Cuña Muerta.

Esta actividad tuvo lugar en la escuelita de boxeo que lleva adelante el Cacique Montenegro, ex boxeador y uno de los principales referentes y dirigente social.

Los propósitos

Al ser consultada sobre los alcances del nuevo programa, Soria resaltó que "el objetivo principal es acompañar y fortalecer a los nuevos referentes y técnicos noveles, como el Cacique Montenegro"

En ese sentido destacó que "creemos que quienes practicaron el deporte tienen la capacidad de enseñar, pero necesitan un respaldo técnico y pedagógico para transmitir esos conocimientos de la mejor manera".

Caba destacar que el programa asesora permanentemente a los instructores, no solo en técnica, sino en cómo organizar un festival, armar un ring y la logística necesaria.

Asimismo monitorea el avance de los alumnos, con visitas al menos una vez al mes bajo la supervisión de Aaron Soria.

Por su parte tiene un aval Institucional, con el asesoramiento de la Comisión Municipal de Boxeo para garantizar revisiones médicas, controles de peso, edad, categorías y trámites reglamentarios.

"En otras localidades y parajes donde no hay boxeo, buscaremos jóvenes y noveles para que se formen como entrenadores y salgan a buscar púgiles que algún día puedan representar a cada comunidad en cualquier ring del país", aseguró Soria.

Lo que se viene

"Próximamente retomaremos las actividades de competencia en nuestro predio de Santa María 2, tal como lo hicimos el año pasado, con el firme objetivo de seguir fortaleciendo la disciplina en la región. Para iniciar este ciclo, en el mes de abril llevaremos adelante el evento denominado "Mi primer combate: Noche de debutantes".