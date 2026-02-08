Boca vs. Vélez: así fueron sus últimos 10 partidos

Vélez recibirá este domingo por la noche a Boca, a partir de las 22.15, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura que podría definir al nuevo líder de la Zona A.

Vélez llega a este encuentro como uno de los animadores de la Zona A con siete puntos, producto de sus triunfos ante Instituto y Talleres de Córdoba, además del empate ante Independiente.

Actual jugador del Ajax, Maher Carrizo, festeja un gol.

Boca, por su parte, le ganó a Deportivo Riestra y a Newell´s en condición de local, aunque la única ocasión en el año que salió de “La Bombonera” perdió 2-1 frente a Estudiantes en La Plata.

Según averiguó El Tribuno, en los últimos 10 enfrentamientos se pudo observar un leve dominio a favor de Boca, que se impuso en cuatro de aquellos cruces (7-1 en la Copa de la Liga 2021, 1-0 en la Liga Profesional 2022, 2-1 en la Liga Profesional 2023 y 1-0 en la Liga Profesional 2024).

El cinco de Boca, Leandro Paredes.

Además, avanzó por penales en los cuartos de final de la Copa de la Superliga 2019, luego de igualar sin goles en los 180 minutos. Aquella serie estuvo envuelta por la polémica entre los hinchas de Vélez y Mauro Zárate, quien les gritó con furia el gol tras anotar desde los 12 pasos. Previamente, había sido insultado sin frenar durante la ida en el José Amalfitani.

Los únicos triunfos de Vélez fueron por 2-0 en la Liga Profesional 2021 y 4-3 en unas apasionantes semifinales de Copa Argentina, en el 2024.

Así salieron los últimos 10 partidos entre Vélez y Boca

Copa de la Superliga 2019 (ida): Vélez 0 - 0 Boca

Copa de la Superliga 2019 (vuelta): Boca 0(5) - (4)0 Vélez

Superliga 2019/2020: Vélez 0 - 0 Boca

Copa de la Liga 2021: Vélez 1 - 7 Boca

Liga Profesional 2021: Vélez 2 - 0 Boca

Copa de la Liga 2022: Vélez 0 - 0 Boca

Liga Profesional 2022: Boca 1 - 0 Vélez

Liga Profesional 2023: Vélez 1 - 2 Boca

Liga Profesional 2024: Boca 1 - 0 Vélez

Copa Argentina 2024: Vélez 4 - 3 Boca