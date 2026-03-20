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Deportes

La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania

El equipo de Lionel Scaloni jugará el viernes 27 de marzo ante Mauritania en La Bombonera; el sábado se conocerán los precios de las entradas y el lunes comenzará la venta. 
Viernes, 20 de marzo de 2026 14:49
Foto: Reuters/Agustin Marcarian

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La Selección argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo desde las 20.15 en La Bombonera, en lo que será una de las últimas presentaciones del equipo de Lionel Scaloni en el país antes de viajar a la Copa del Mundo 2026.

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El anuncio llega en el marco de la Fecha FIFA de marzo y marca un cambio en la planificación original del seleccionado nacional, que debió reconfigurar su agenda tras la cancelación de la Finalissima frente a España. En ese contexto, el encuentro ante el conjunto africano aparece como una instancia clave para mantener el ritmo competitivo.

El equipo conducido por Lionel Scaloni comenzará así a despedirse de su gente en territorio argentino antes de iniciar la defensa del título mundial. La expectativa es alta, tanto por el contexto como por la posibilidad de ver nuevamente en acción a los campeones del mundo en un estadio que suele generar un clima especial.

El precio de las entradas 

En cuanto a la organización del evento, este sábado se darán a conocer los valores de las entradas, que estarán disponibles a partir del lunes. Además, en los próximos días se informará el proceso de acreditación para los medios de comunicación que cubrirán el encuentro.

El partido también se enmarca en una de las últimas listas de convocados antes del Mundial, lo que le otorga un valor adicional desde lo deportivo. Más allá del rival, el foco estará puesto en el funcionamiento del equipo y en los últimos ajustes previos a la gran cita internacional.

Y el partido con Guatemala 

La confirmación del amistoso también dejó algunos interrogantes. Claudio Tapia había anticipado dos compromisos durante esta ventana internacional, pero hasta el momento solo se oficializó el duelo ante Mauritania. El encuentro frente a Guatemala, que en principio estaba previsto para el 31 de marzo, no fue incluido en el comunicado, lo que genera dudas sobre su realización.

Respecto al rival, Mauritania llega con un presente irregular. Actualmente se ubica en el puesto 115 del ranking FIFA y atraviesa una racha de seis partidos sin victorias, con tres derrotas y tres empates. Su última presentación fue el 25 de noviembre, cuando cayó 2-0 ante Kuwait en el marco de la clasificación a la Copa Árabe.

En este escenario, el amistoso en La Bombonera no solo servirá como preparación deportiva, sino también como un momento simbólico: el posible último contacto del seleccionado con el público argentino antes de emprender el viaje hacia Estados Unidos, México y Canadá para disputar el Mundial.

 

 

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