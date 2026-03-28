Arrancó el SCORE World Desert Championship: Alfredo Olmedo va por el título en la PRO UTV

Con el inicio del calendario del Score World Desert Championship, el salteño Alfredo Olmedo se prepara para afrontar una nueva temporada en el exigente mundo del off-road, con el objetivo claro de pelear por el título en la categoría PRO UTV.

La primera cita del campeonato es en la tradicional San Felipe 250, que se disputa en Baja California, México, este fin de semana. Se trata de uno de los escenarios más desafiantes del circuito internacional, donde el desierto pone a prueba tanto la resistencia de las máquinas como la estrategia y la capacidad de los pilotos.

Olmedo llega con grandes expectativas tras un destacado 2025, temporada en la que logró consolidarse como uno de los competidores a tener en cuenta dentro de su categoría. Este año, redobla la apuesta y buscará ser protagonista desde el arranque.

San Felipe representa mucho más que una carrera inicial: es el punto donde la preparación se enfrenta con la realidad. Allí, los equipos prueban nuevas configuraciones, ajustan detalles técnicos y ponen en marcha las estrategias que podrían definir el rumbo del campeonato.

El calendario continuará con la reconocida Baja 500, prevista entre el 3 y el 7 de junio. Luego será el turno de la Baja 400, del 9 al 13 de septiembre, y el cierre llegará con la mítica Baja 1000, que se correrá del 9 al 15 de noviembre.

En este contexto, el piloto salteño buscará posicionarse desde el inicio en la pelea grande y dar un paso más en su objetivo de consagrarse campeón en una de las competencias más duras del automovilismo mundial.