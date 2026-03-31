Argentina vs. Zambia EN VIVO: la Selección golea 4 a 0 en La Bombonera e ilusiona a los hinchas de cara al Mundial

22:08. Gol de Argentina

A los 22 minutos, luego de hacer una pared con el mediocampista Valentín Barco, Almada intentó buscar una nueva asociación junto con Messi, aunque el defensor Dominic Chanda, en un intento de despejar, remató en contra de su propio arco, para el 4-0.

21:47. Gol de Argentina

A los cuatro minutos del segundo tiempo, luego de un penal por una infracción sobre Thiago Almada, el defensor Nicolás Otamendi cruzó un derechazo bajo y puso el 3-0 argentino sobre Zambia.

21:23 La Selección argentina le gana a Zambia por 2-0 al entretiempo

La Selección argentina de fútbol derrota por 2 a 0 a Zambia al entretiempo del partido que disputan esta noche, en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como “La Bombonera”.

El delantero Julián Álvarez a los tres minutos y el astro Lionel Messi cuando iban 43, los goleadores del encuentro.

21:21. Gol de Argentina

A los 43 minutos, luego de una larga jugada asociativa, el astro argentino Lionel Messi jugó una pared dentro del área con el volante Alexis Mac Allister, recibió por el costado izquierdo y sacó un zurdazo cruzado, que se convirtió en el 2-0.





20:41. Gol de Argentina

A los tres minutos, el delantero Julián Álvarez recibió dentro del área un pase del astro argentino Lionel Messi, que había rozado el mediocampista Thiago Almada, y remató de primera, con un tiro bajo y cruzado que subió al marcador.

20:36. Arrancó el partido.

La Selección ya juega su último partido en Argentina previo al Mundial.

19:28. Con Messi desde el arranque, los once titulares de Argentina para enfrentar a Zambia

Con varias caras conocidas, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, designó a los once que irían de arranque este martes ante Zambia en La Bombonera, en el marco de un amistoso internacional que se llevará a cabo desde las 20:30.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

10:23. Se retrasó el inicio del amistoso entre la Selección argentina y Zambia

El partido exhibición entre la Selección argentina y su par de Zambia sufrió un pequeño cambio en su horario, por lo que iniciará unos minutos más tarde.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro originalmente estaba programado para iniciar a las 20:15, aunque por motivos aún desconocidos se pospuso para las 20:30.

El partido frente a Zambia será el último de la Selección argentina antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que iniciará el 11 de junio.

09:48. Scaloni no se guarda nada: la posible formación de la Selección argentina para el amistoso ante Zambia

La Selección argentina se enfrenta esta noche a Zambia en "La Bombonera" en lo que representa su último examen formal antes del Mundial 2026. Tras la autocrítica por el ajustado triunfo ante Mauritania, Lionel Scaloni apostaría por una base mundialista.

La gran novedad para el cierre de esta fecha FIFA es el regreso de Lionel Messi a la titularidad. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el capitán liderará un tridente ofensivo completado por Julián Álvarez y Thiago Almada.

La único incógnita se presenta en el mediocampo, ya que Rodrigo de Paul y Leandro Paredes pelean por una posición para acompañar en dicho sector de la cancha a Enzo Fernández y a Alexis Mac Allister.

06:16. La Selección argentina se enfrenta con Zambia en su último amistoso antes del Mundial 2026

La Selección argentina recibirá este martes a Zambia, en el que será su último partido antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde irá en busca de su cuarta estrella.

El encuentro, que está programado para las 20:15, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera".

La Selección argentina viene de tener una flojísima actuación en el triunfo 2-1 ante Mauritania, en un encuentro se impuso gracias a los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, mientras que los africanos descontaron a través de Jordan Lefort.

Es probable que varios nombres que dijeron presente en el Mundial de Qatar 2022 vayan de arranque en el duelo frente al combinado africano, con el objetivo de cerrar la gira en Argentina con las ideas un poco más claras.

Este será el último partido de la Selección argentina hasta el Mundial 2026, donde integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.