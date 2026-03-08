Exitosa 57 edición de la "Trepada al Cerro San Bernardo" de Caves

Un domingo lleno de adrenalina. En el Día de la Mujer, el Círculo de Atletas Veteranos de Salta llevó a cabo la 57 edición de la clásica "Trepada al Cerro San Bernardo" con una convocatoria de 130 atletas.

Del evento, que tuvo el auspicio del Complejo Teleférico Salta y la Municipalidad de la Ciudad los grandes ganadores fueron Amalia Zambrano, que ganó la prueba en general en la categoría damas con un tiempo de 23 min 43 segundos, mientras que en varones el ganador de la general fue Eduardo Juárez, con una marca de 21 minutos 47 segundos.

Campeonato argentino



Por su parte, en el marco del Campeonato Argentino de marcha atlética de 5 km y 20 km realizado este fin de semana en la localidad de Lobería, en la provincia de Buenos Aires, Caves estuvo representada por 6 atletas.



En la competencia, Marcelo Padilla logró a medalla de oro en 20 kilómetros y bronce en 5 kilómetros, mientras que Julieta Pereyra fue oro en 5 y 20 kilómetros, al igual que Gerardo Erazo en los 3.000 metros llanos.



Por su parte Juana Tolaba fue bronce en 5 km y oro en 20 kilómetros; María Luisa Gamazo obtuvo el bronce en 5 km y plata en 20 km y Susana Puita fue bronce en 5 km y se consagró con oro en 20 km.



Asimismo, la atleta Tatiana Chipoloni, en representación de Caves compitió en un campeonato de trail realizado ayer en Catamarca, obteniendo el primer lugar de la general damas.