Salta Basket juega en Chaco con la necesidad de volver a ganar

inicia sesión o regístrate.
Salta Basket intentará volver a la senda del triunfo en la Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet cuando enfrente esta noche, desde las 21.30, a Villa San Martín de Resistencia, Chaco, en condición de visitante. El encuentro se verá por la plataforma basquetpass.tv.
Los infernales necesitan retomar el camino de la victoria, ya que vienen de dos derrotas consecutivas, ambas en nuestra ciudad. El equipo que entrena Ricardo de Cecco cayó el pasado miércoles contra Sportivo Suardi por 82 a 75, mientras que el último viernes perdió 97 a 65 frente a Santa Paula de Gálvez.
El equipo salteño se ubica en el quinto lugar de las posiciones con 15 victorias y 11 derrotas, mientras que el quinteto chaqueño ocupa el noveno lugar de la Conferencia Norte con 13 triunfos y 12 caídas.