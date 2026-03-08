PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
9 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Atletas veteranos
guerra en medio oriente
Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.
Asociación del Fútbol Argentino
Causa de las turistas francesas
guerra en medio oriente
guerra en medio oriente
Atletas veteranos
guerra en medio oriente
Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.
Asociación del Fútbol Argentino
Causa de las turistas francesas
guerra en medio oriente
guerra en medio oriente

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Salta Basket juega en Chaco con la necesidad de volver a ganar

Los Infernales visitarán hoy a Villa San Martín (R), desde las 21.30 horas.
Lunes, 09 de marzo de 2026 01:22

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Salta Basket intentará volver a la senda del triunfo en la Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet cuando enfrente esta noche, desde las 21.30, a Villa San Martín de Resistencia, Chaco, en condición de visitante. El encuentro se verá por la plataforma basquetpass.tv.
Los infernales necesitan retomar el camino de la victoria, ya que vienen de dos derrotas consecutivas, ambas en nuestra ciudad. El equipo que entrena Ricardo de Cecco cayó el pasado miércoles contra Sportivo Suardi por 82 a 75, mientras que el último viernes perdió 97 a 65 frente a Santa Paula de Gálvez.
El equipo salteño se ubica en el quinto lugar de las posiciones con 15 victorias y 11 derrotas, mientras que el quinteto chaqueño ocupa el noveno lugar de la Conferencia Norte con 13 triunfos y 12 caídas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD