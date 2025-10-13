¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

caso cordeyro
Gustavo “Guflo” Flores
Metán
Empleo en Salta
Conflicto en Franja de Gaza
salud mental
Rosario de Lerma
General Güemes
Flavia Royón
circunvalación de Vaqueros
Espectáculos

Restauradores del NOA y Sudamérica

Desde hoy y hasta el viernes, Salta será sede del Workshop Mist-Lining.
Lunes, 13 de octubre de 2025 01:01
Desde este lunes y hasta el viernes, el programa de conservación y restauración de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural será sede del Workshop Mist-Lining: Región NOA y Sudamericana, encuentro formativo que reúne a restauradores de países sudamericanos junto a formadores de los Países Bajos y México.

La propuesta busca profundizar en la aplicación práctica de la técnica Mist-Lining, un procedimiento de restauración estructural de pinturas sobre tela que combina precisión técnica, materiales innovadores y respeto por la integridad de las obras.

El workshop está coordinado por el Laboratorio de Restauración CustodiArte y cuenta con el apoyo de The Carl & Marilynn Thoma Foundation, que otorgó la subvención para su realización. Durante las jornadas, se trabajará en el abordaje teórico y práctico de la técnica.

 

