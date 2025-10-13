Restauradores del NOA y Sudamérica

Desde este lunes y hasta el viernes, el programa de conservación y restauración de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural será sede del Workshop Mist-Lining: Región NOA y Sudamericana, encuentro formativo que reúne a restauradores de países sudamericanos junto a formadores de los Países Bajos y México.

La propuesta busca profundizar en la aplicación práctica de la técnica Mist-Lining, un procedimiento de restauración estructural de pinturas sobre tela que combina precisión técnica, materiales innovadores y respeto por la integridad de las obras.

El workshop está coordinado por el Laboratorio de Restauración CustodiArte y cuenta con el apoyo de The Carl & Marilynn Thoma Foundation, que otorgó la subvención para su realización. Durante las jornadas, se trabajará en el abordaje teórico y práctico de la técnica.