Osqui Guzmán: una policía le “pidió el DNI por el color de piel”, le preguntó si “es peruano” y le pegó

El actor Oscar “Osqui” Guzmán compartió su relato sobre un violento accionar policial en donde, según el testimonio, una mujer policía le “pidió el documento por el color de piel”, lo que derivó en que lo tilde de “chorro”, le preguntó si “es peruano” y lo agredió físicamente, el pasado miércoles por la tarde, en la estación Dorrego subte B.

El intérprete se encuentra actualmente en la labor de dos obras de teatro con gran reconocimiento, por un lado Druk, con gran elenco, y el multipremiado “El Bululú”, como si fuera poco, en diciembre de 2009, el artista fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Por tanto, el intérprete posteó en su red social Instagram, esta tarde, donde contó a sus seguidores: “El miércoles, a las 18.30, salí de hacer una nota en un canal streaming. Bajé al subte, mientras hablaba por teléfono con Leticia -González de Lellis- que estaba de viaje”.

Entre tanto, recordó que, en medio del diálogo con González, fue interceptado por personal policial femenino: “Una mujer policía me pidió el DNI. Corté con Leti y me lo volvió a pedir de malas formas. Saqué el documento y se lo mostré”.

“No se lo dí porque su actitud no me generó confianza, ella me lo sacó de la mano y se fue. Entonces le dije que estaba mal lo que hacía y le pedí que me devuelva el DNI. Entonces, vino y me dijo que el algoritmo me reconoció, ‘Vos sos chorro ¿Qué te pensás, que no te conozco? Sabemos lo que hacés’”, continuó.

En línea, y con notable angustia, el actor rememoró: “Le dije que se equivocaba, ella me dijo que me callara la boca, no lo hice, sacó la macana y me pegó en la cabeza -señaló detrás de la oreja-. Me dijo que yo era un ladrón, que ya me conocía y que estuve en la cárcel”.

Así que, tal y como indicó el artista, la servidora pública le consultó por su nacionalidad de mala manera: “Me preguntó si era peruano. Le respondí e insistí con que se equivocaba. Me pegó por segunda vez y se armó una situación violenta”.

“Me pidió el DNI por mi color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel. Mi hija tiene mi color de piel. Mi familia entera tiene mi color de piel. Ella -la agente- tenía este color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país, tenemos este color de piel”, añadió.

Antes de cerrar el intérprete reveló que pensaba mantener el hecho en la intimidad, pero decidió hacerlo público dos días después: “No iba a decir nada de todo esto, pero hace dos días que no duermo. Antes de que esto crezca entre mis sueños, prefiero compartirlo”.

El artista regresaba de contar, en el canal de streaming, que su madre emigró a Argentina desde Bolivia a los 15 años y que su faceta artística surgió a partir de la imágen de su mamá como parte de un ballet argentino - boliviano, por el que asistía al teatro con frecuencia.