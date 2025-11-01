En Salta, Andrés Calamaro comienza a despedir del año tras su extensa gira por Latinoamérica y Europa

La “Agenda 1999 Tour” de Andrés Calamaro fue tan extensa que incluyó casi 40 ciudades en Latinoamérica y Europa y comienza a despedir el 2025 con el show en el estadio Delmi de Salta, el domingo 9 de noviembre próximo. Las entradas siguen a la venta a muy buen ritmo en TuEntrada.com y con una promoción especial del Banco Macro (en seis cuotas sin interés).

Calamaro inició su gira en la localidad bonaerense de Junín, el 29 de marzo pasado, y luego recorrió parte del mundo al tocar en Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Bélgica, Francia, España, Dinamarca e Irlanda. Esta vez, tras visitar el sur del país, desembarcará en la capital salteña después de 9 años para presentar sus clásicos de siempre, ya que su setlist incluyen hits de Los Rodríguez y de su extensa etapa como solista.

Los fanáticos esperan con ansiedad el regreso de uno de los artistas más importantes de habla hispana después de aquel recordado show el 6 de noviembre de 2016 en el marco de su gira “Licencia para cantar”.

No solo será una buena oportunidad para el público salteño, sino para fanáticos del resto de Argentina y países limítrofes, ya que es una de las últimas presentaciones del año y el show promete ser inolvidable.