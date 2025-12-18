Viernes de picadas en el autódromo: la Copa Rey del NOA se vive a todo motor

El viernes 19 de diciembre, los motores rugirán en el autódromo Martín Miguel de Güemes, donde se llevará a cabo una de las competencias más esperadas del año: la Copa Rey del NOA. Con una propuesta que invita a los fanáticos de la velocidad a disfrutar del espectáculo en un espacio seguro, esta edición tiene todo para ser un verdadero éxito. Los pilotos de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y de toda Salta se alistan para dar lo mejor de sí en un evento que promete adrenalina y emoción.

Darío "Picky" Ocampo, piloto y uno de los responsables de la organización, adelantó todos los detalles de la jornada: “Competirán en la categoría Libre, que es la estrella de la jornada. Es una categoría donde no hay restricción de cilindrada, lo que la hace aún más atractiva, ya que los pilotos pueden sacar todo el potencial de sus vehículos”. Además, adelantó que se “disputarán las categorías 7.50, 8, 9, 10 y 11, que serán el complemento perfecto para una noche llena de acción”.

El evento comenzará a las 20 y se extenderá hasta las 4 de la madrugada, brindando una maratón de velocidad que hará vibrar a los asistentes durante toda la noche.

Las categorías serán muy variadas y permitirán que los pilotos de diferentes niveles demuestren su destreza al volante. Pero, como en todo evento de este tipo, la seguridad será la prioridad. “Corremos con todas las medidas de seguridad posibles. Queremos que los pilotos compitan de manera segura, por eso somos muy estrictos en ese aspecto. Contamos con cobertura médica, ambulancias, bomberos y todo lo necesario para que el evento se realice en un marco de seguridad total”, destacó Ocampo.

Las motos también estarán presentes

Pero no solo los autos estarán presentes en la Copa Rey del NOA. Las motos también tendrán su espacio en el autódromo, y nuevamente la categoría Libre será la gran atracción para los motociclistas. “Es una categoría donde no hay límites, y los pilotos de motos van a poder demostrar todo su talento”, añadió el piloto.

Para los salteños y turistas que se acerquen a disfrutar del evento, la Copa Rey del NOA representa una excelente oportunidad para disfrutar de una velada de velocidad, espectáculo y camaradería, todo en el marco seguro del autódromo. La organización tiene todo previsto para que el público, además de disfrutar de la competencia, pase una noche inolvidable.

La Copa Rey del NOA es más que una competencia, es una invitación a dejar de correr en las calles y sumarse a una experiencia en un lugar donde la seguridad y la adrenalina van de la mano. Este viernes, el autódromo Martín Miguel de Güemes será el escenario de una verdadera fiesta del motorsport.