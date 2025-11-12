PUBLICIDAD

Cafayate
Venta de estupefacientes
CIIE 2025
Clima en Salta
Indice de inflación
Femicidio
Autos robados
Inflación
Lionel Messi
Alberto Fernández
Espectáculos

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

El ex Presidente Alberto Fernández despidió en redes a Dylan, su perro collie, con un emotivo mensaje.
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 18:58
El ex presidente Alberto Fernández despidió a su perro Dylan, quien falleció luego de varios meses de dificultades en su salud.

El can había acompañado al ex mandatario durante su paso de cuatro años por la Quinta de Olivos.

Dylan vivía junto a Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero y tenía un paseador que lo sacaba a diario.

En los últimos tiempo, se lo había visto por el barrio desmejorado y con dificultades para desplazarse.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, expresó Fernández en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido.Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.

