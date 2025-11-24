PUBLICIDAD

Fin de semana largo
Sarampión en Salta
Cámara de Diputados de Salta
Torneo Clausura
El Tribuno en África
Incendio de pastizales
Turismo en Salta
River Plate
Racing Club
Espectáculos

Stranger Things 5: todo lo que tenés que saber antes del estreno de la última temporada en Netflix

La última temporada de Stranger Things arranca el 26 de noviembre en Netflix, en tres volúmenes cargados de misterio, acción y emoción. Acá tenés todo lo que tenés que saber para no perderte nada.
Lunes, 24 de noviembre de 2025 17:36
Después de casi una década, Stranger Things entra en su recta final. Netflix estrenará la quinta y última temporada dividida en tres volúmenes, con un cierre que promete resolver los misterios del Mundo del Revés, definir el destino de Eleven y traer la batalla definitiva contra Vecna. En esta nota, tenés todo lo que necesitás saber antes del inicio: fechas, formato, qué pasó hasta ahora y qué se viene en Hawkins.

Cúando se estrena Stranger Things en Netflix 

Netflix confirmó que la temporada 5 de Stranger Things se estrenará en tres partes:

  • Volumen 1: 26 de noviembre de 2025
  • Volumen 2: 25 de diciembre de 2025
  • Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre de 2025

La última temporada tendrá 8 episodios en total

  • Volumen 1: Episodios 1 al 4
  • Volumen 2: Episodios 5 al 7
  • Volumen 3: Episodio 8 (final definitivo)

El último capítulo tendrá estreno especial en salas de cine seleccionadas además de Netflix.

Dónde quedó la historia

La temporada 4 terminó con Hawkins parcialmente destruida por las grietas abiertas al Mundo del Revés.

  • Vecna sigue vivo.

  • El Upside Down comenzó a mezclarse con la realidad.

  • Once (Eleven) recuperó gran parte de sus poderes.

  • Will Byers sigue conectado con Vecna.

  • La ciudad quedó en estado de emergencia.

De qué trata la última temporada de Stranger Things

  • La historia estará ambientada en el otoño de 1987.

  • Hawkins se encuentra bajo cuarentena militar.

  • El grupo tendrá un solo objetivo: encontrar y eliminar a Vecna.

  • Will Byers vuelve a ser un personaje central.

  • Once deberá enfrentarse a su batalla más importante.

Los creadores confirmaron que esta temporada vuelve al espíritu de la primera, pero con una escala mucho más grande y cinematográfica.

Títulos confirmados de los episidios 

Estos son los nombres oficiales de los episodios:

  1. The Crawl

  2. The Vanishing of …

  3. The Turnbow Trap

  4. Sorcerer

  5. Shock Jock

  6. Escape from Camazotz

  7. The Bridge

  8. The Rightside Up

El último episodio será el cierre definitivo del universo Stranger Things.

Personajes que regresan 

Vuelven todos los protagonistas principales:

  • Eleven
  • Will Byers
  • Mike Wheeler
  • Dustin
  • Lucas
  • Max
  • Hopper
  • Joyce
  • Steve
  • Robin
  • Nancy

Además se suma Linda Hamilton al elenco en un rol aún no revelado.

 Tráiler oficial Stranger Things 5

Resumen temporada 4 Stranger Things 

Los primero cinco minutos de Stranger Things 5

 

 

 

 

Temas de la nota

