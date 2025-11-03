VIDEO. Nuevo incidente de "Alfa" en la vía pública: discusión con motociclistas terminó en escándalo

Walter Santiago, conocido popularmente como “Alfa” por su paso por el reality Gran Hermano, volvió a quedar en el centro de la polémica tras protagonizar un episodio violento en la vía pública. El hecho se conoció a través de un video que se viralizó en TikTok y en el que se lo ve discutiendo con dos motociclistas, luego de un supuesto roce con su camioneta.

Según el material difundido, los jóvenes que circulaban en moto aseguraron que el mediático casi los choca y luego intentó escapar del lugar. “Alfa nos chocó y se dio a la fuga”, dice la descripción del video, en el que se observa a los tres hombres increpándose en plena calle.

En las imágenes se ve a Alfa bajar de su camioneta importada y enfrentarse verbalmente con los motociclistas. Uno de ellos lo insultó y amenazó con dañar su vehículo: “Viejo tarado, te rompo toda la camioneta acá nomás”. En respuesta, el exparticipante del reality volvió a su camioneta para tomar su celular y comenzó también a filmar la situación, afirmando: “Estos dos tipos me quieren afanar”, sin que se advierta en el video un motivo claro para esa acusación.

El episodio generó gran repercusión en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre la conducta de ambas partes y recordaron otros conflictos que Alfa protagonizó desde su salto a la fama tras su participación en Gran Hermano. Hasta el momento, no se conocieron denuncias formales por el incidente.

