FAS 2025: El arte del norte argentino se proyecta al mundo

La Feria de Arte Salta se prepara para su edición 2025 con una renovación total: nuevas galerías, alianzas estratégicas, más de 200 artistas, premios y la participación de un museo nacional que llegará por primera vez para adquirir obras de creadores del NOA.

El evento se realizará del 21 al 23 de noviembre, en Condominio La Trinidad, en San Lorenzo Chico.

Una feria que crece y se consolida

Con un perfil más federal y proyección internacional, FAS 2025 reunirá a 33 galerías de todo el país, de las cuales 15 participarán por primera vez, aportando nuevas propuestas, lenguajes y artistas.

Esta expansión consolida a la feria como el encuentro de arte contemporáneo más importante del norte argentino.

Entre las grandes novedades de esta edición se destaca la alianza con la plataforma Diderot.art, referente del arte contemporáneo latinoamericano. Gracias a este acuerdo, toda la feria será digitalizada, permitiendo que los artistas y galerías participantes amplíen su visibilidad y alcancen nuevos públicos dentro y fuera del país.

Un museo que apuesta por el arte del norte

Por primera vez, el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan participará en FAS con el objetivo de adquirir obras para su patrimonio, incorporando artistas del NOA a su acervo.

Este gesto representa un paso clave hacia la creación de un programa de adquisiciones institucionales, tal como ocurre en las ferias más prestigiosas del mundo.

Premios y reconocimientos

Al igual que en su primera edición, FAS 2025 entregará distintos premios que buscan incentivar la producción artística y el coleccionismo:

Premio AccionArte al coleccionismo.

Premio In Situ (no adquisición) a artistas y galerías.

Premio Fausto (no adquisición) a un artista emergente.

Premio Beca La Nave .

Premio Adquisición Federico Coscio a artistas emergentes.

Artistas y galerías participantes

Más de 200 artistas participarán representados por 33 galerías de distintas provincias argentinas.

Entre ellas se destacan Rosario Cornejo, LuCo Arte, AlNorte, Remota, El Espejo, Diego Obligado, Fausto, Biomba, Tierra Arte Contemporáneo, La Arte, Otto Galería, Espacio Rayuela, Sasha D, Casagalería, The White Lodge, Estudio Maleza, Nativa Arte+Diseño, Espacio Nuevo y muchas más.

El listado completo incluye nombres consagrados y nuevos talentos como Mariano Cornejo, María Martorell, Federico Kirschbaum, Nicolás Lupión, Ivana Salfity, Victoria Vitar, Guido Yannitto, Miguel Dávila, Nicola Costantino, Antonio Seguí, Sergio Díaz, Roxana Ramos, y Luis Preti, entre otros.

Una cita imperdible

Con nuevas alianzas, presencia institucional y una selección diversa de artistas, FAS 2025 se posiciona como una plataforma clave para el arte del norte argentino, conectando a galerías, coleccionistas y público en general con lo más actual del arte contemporáneo nacional.