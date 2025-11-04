PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
4 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

caso jimena Salas
Cine Móvil
karina milei
Marcelo Tinelli
Senado de la Nación
Clima en Salta
Antonella Roccuzzo
Javier Milei
María Belén Ludueña
Nico Vázquez
caso jimena Salas
Cine Móvil
karina milei
Marcelo Tinelli
Senado de la Nación
Clima en Salta
Antonella Roccuzzo
Javier Milei
María Belén Ludueña
Nico Vázquez

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Nico Vázquez y su relación con Dai Fernández: “Nos queremos mucho y nos estamos conociendo desde otro lugar”

El actor viajó junto a su nueva pareja a Estados Unidos, donde combinarán compromisos laborales con una escapada romántica.
Martes, 04 de noviembre de 2025 20:11
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Nico Vázquez rompió el silencio y confirmó su romance con Dai Fernández, además, aprovechó para hablar por primera vez de su presente sentimental tras su separación de Gimena Accardi.

“Tenemos una reunión en Nueva York, así que también vamos a aprovechar para ver teatro y disfrutar un poco”, contó Vázquez a Puro Show desde Ezeiza, antes de embarcar rumbo a su nuevo proyecto.

Consultado sobre su relación con Fernández, el actor fue sincero y reflexivo: “Estoy viviendo el momento, el aquí y ahora. Le doy mucha bola a eso. Nos sentimos bien, nos queremos mucho y nos estamos conociendo desde otro lugar, y eso está buenísimo”.

Sin entrar en demasiados detalles, Nico dejó en claro que prefiere mantener un perfil bajo respecto a su nueva historia de amor: “No sé si quiero hablar mucho más. Quiero contar esta historia más hacia adentro que hacia afuera, pero me siento muy bien”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD