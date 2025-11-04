Nico Vázquez y su relación con Dai Fernández: “Nos queremos mucho y nos estamos conociendo desde otro lugar”

Nico Vázquez rompió el silencio y confirmó su romance con Dai Fernández, además, aprovechó para hablar por primera vez de su presente sentimental tras su separación de Gimena Accardi.

“Tenemos una reunión en Nueva York, así que también vamos a aprovechar para ver teatro y disfrutar un poco”, contó Vázquez a Puro Show desde Ezeiza, antes de embarcar rumbo a su nuevo proyecto.

Consultado sobre su relación con Fernández, el actor fue sincero y reflexivo: “Estoy viviendo el momento, el aquí y ahora. Le doy mucha bola a eso. Nos sentimos bien, nos queremos mucho y nos estamos conociendo desde otro lugar, y eso está buenísimo”.

Sin entrar en demasiados detalles, Nico dejó en claro que prefiere mantener un perfil bajo respecto a su nueva historia de amor: “No sé si quiero hablar mucho más. Quiero contar esta historia más hacia adentro que hacia afuera, pero me siento muy bien”.