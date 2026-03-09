Caída global en las bolsas luego del salto del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente

Los mercados financieros internacionales comenzaron la semana con fuertes pérdidas luego de un abrupto aumento en el precio del petróleo provocado por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Las bolsas asiáticas encabezaron las caídas, mientras que los futuros de los principales índices estadounidenses anticipan una jornada negativa en Estados Unidos y las plazas europeas también operan en terreno negativo.

El nerviosismo se disparó tras una suba repentina del crudo registrada durante la madrugada en Argentina. El barril de Brent crude oil llegó a subir alrededor de 25% y se acercó a los 120 dólares, un nivel que no se observaba desde abril de 2022. El máximo histórico del petróleo se registró en julio de 2008, cuando el precio alcanzó los 147 dólares por barril en medio del boom de las materias primas previo a la crisis financiera global de ese mismo año.

La reacción inicial se vio con fuerza en los mercados asiáticos. En Japón, el índice Nikkei 225 se desplomó 6,59% al inicio de la rueda. En tanto, en Corea del Sur el indicador KOSPI cayó 8,1%, reflejando el impacto inmediato del encarecimiento energético en economías altamente dependientes del petróleo importado.

Las pérdidas también alcanzaron a los mercados de China. Allí, el índice Shanghai Composite retrocedía 0,99%, mientras que el Hang Seng Index de Hong Kong bajaba 2,45% al comienzo de la jornada bursátil.

Uno de los países más expuestos a la volatilidad energética es Japón, que obtiene cerca del 95% de su petróleo desde Medio Oriente. La primera ministra Sanae Takaichi aseguró que el país dispone de reservas estratégicas equivalentes a 254 días de consumo interno y señaló que el gobierno analiza liberar parte de esos recursos para amortiguar el impacto en el mercado, según reportó la agencia Kyodo News.

En paralelo, Corea del Sur -el cuarto mayor importador de petróleo del mundo- también enfrenta riesgos adicionales por el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores globales para el transporte de crudo.

Incertidumbre

El clima de incertidumbre se trasladó además a los futuros de los índices bursátiles de Wall Street. Antes de la apertura, el Dow Jones Industrial Average retrocedía 1,89%, el S&P 500 caía 1,86% y el tecnológico Nasdaq-100 perdía 2,15%. El indicador de pequeñas empresas Russell 2000 mostraba un descenso aún mayor, del 3,51%.

La volatilidad también quedó reflejada en el CBOE Volatility Index (VIX), conocido como el "índice del miedo", que avanzaba cerca de 12% hasta los 29,43 puntos, señal de que los inversores prevén fuertes movimientos en los mercados financieros.

En el mercado energético, los precios continuaban en alza. El West Texas Intermediate trepaba 25,17% y el Brent avanzaba 24,29%, impulsados por el temor a interrupciones en la producción y el transporte de crudo. Al mismo tiempo, la gasolina registraba un incremento del 11,5% y el gas natural subía 6,2%.

Las bolsas europeas también reflejaban el impacto de la crisis. Los principales mercados de Londres, París, Madrid, Milán y Frankfurt operaban con bajas superiores al 1%. Los inversores permanecen atentos a la reunión de ministros del G7 prevista para este lunes, donde se esperan posibles medidas de emergencia, entre ellas la utilización de reservas estratégicas de petróleo para amortiguar el impacto de la suba del barril en medio del conflicto que mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz.