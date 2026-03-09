PUBLICIDAD

9 de Marzo, Salta, Argentina
Causa de las turistas francesas
guerra en medio oriente
San Antonio de los Cobres
Ventas minoristas
Salta

Hoy comienzan las clases en Nivel Superior

El inicio del Ciclo Lectivo 2026 se dará con una matrícula de más de 50 mil alumnos y una amplia oferta formativa.
Lunes, 09 de marzo de 2026 08:58

Este lunes 9 de marzo, iniciará el Ciclo Lectivo 2026 del Nivel Superior, que ofrece una gran variedad formativa de 180 carreras, entre profesorados y tecnicaturas superiores. 

El acto de apertura oficial se realizará a las 19.30 en el Instituto Superior N° 6.043 "Jorge Luis Borges" de Barrio San Carlos, Salta Capital.

Para este año se incluirá una matrícula de más de 50.000 alumnos y encuentran disponibles carreras vinculadas al desarrollo productivo y tecnológico, como ser: turismo, minería software y sistemas de inteligencia artificial.

