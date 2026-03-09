Hoy comienzan las clases en Nivel Superior

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Este lunes 9 de marzo, iniciará el Ciclo Lectivo 2026 del Nivel Superior, que ofrece una gran variedad formativa de 180 carreras, entre profesorados y tecnicaturas superiores.

El acto de apertura oficial se realizará a las 19.30 en el Instituto Superior N° 6.043 "Jorge Luis Borges" de Barrio San Carlos, Salta Capital.

Para este año se incluirá una matrícula de más de 50.000 alumnos y encuentran disponibles carreras vinculadas al desarrollo productivo y tecnológico, como ser: turismo, minería software y sistemas de inteligencia artificial.