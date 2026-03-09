Putin respaldó al nuevo líder supremo de Irán tras la muerte del ayatollah Khamenei

El presidente ruso Vladimir Putin expresó su apoyo al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, designado una semana después de la muerte de su padre, el ayatollah Ali Khamenei, ocurrida durante el inicio de la ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde Moscú, el mandatario ruso aseguró que Rusia seguirá siendo un aliado de la República Islámica y manifestó su “indefectible apoyo” al nuevo jefe religioso y político del país. “Rusia fue y seguirá siendo un socio fiable”, afirmó Putin en un mensaje difundido por el Kremlin.

El líder ruso sostuvo además que Irán atraviesa un momento complejo por el conflicto armado en Medio Oriente y consideró que la nueva conducción requerirá “coraje y dedicación”. En ese marco, expresó su confianza en que Mojtaba Khamenei continúe el legado político y religioso de su padre y logre mantener unido al pueblo iraní frente a la crisis.

Según el Kremlin, Putin ya había transmitido sus condolencias días atrás durante una conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, tras el asesinato del ayatollah Ali Khamenei y las víctimas civiles registradas durante los ataques.

En esa comunicación, el mandatario ruso también reiteró la postura de Moscú a favor de un cese inmediato de las hostilidades y de abandonar el uso de la fuerza para resolver el conflicto en Irán y en el resto de Medio Oriente.

El domingo, autoridades iraníes confirmaron que Mojtaba Khamenei asumirá como nuevo líder supremo. Nacido en Mashhad el 8 de septiembre de 1969, durante años mantuvo un perfil público bajo, aunque dentro del poder iraní fue considerado una figura clave en el entorno de su padre.

Su influencia se consolidó especialmente por su relación con la Guardia Revolucionaria, conocida como los Pasdaran. Desde ese lugar, logró construir poder dentro de la estructura militar y política del país, lo que terminó posicionándolo como el sucesor del histórico líder de la República Islámica.