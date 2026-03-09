Alerta naranja en Bolivia por crecida de ríos que impactan en el Bermejo y el Pilcomayo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por posibles crecidas y desbordes de ríos entre el 9 y el 13 de marzo en cinco departamentos del sur y centro de Bolivia. El organismo advirtió que las lluvias persistirán en los próximos días y que hacia el jueves se esperan tormentas fuertes, lo que podría agravar la situación en varias cuencas que influyen en el norte argentino.

Según el informe oficial, se prevén ascensos repentinos y, en algunos sectores, progresivos del nivel de los ríos, con riesgo de desbordes en las cuencas de los ríos Ichilo, Chapare, Rocha, Grande, Bermejo, Guadalquivir y Pilcomayo.

La alerta alcanza a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, donde las precipitaciones continúan generando presión sobre los sistemas hídricos.

Desde el Senamhi explicaron que el nivel de alerta naranja se declara cuando la tendencia de los ríos es ascendente y las lluvias persistentes aumentan la probabilidad de desbordes en las siguientes horas o días.

La situación es seguida de cerca porque los ríos Bermejo y Pilcomayo tienen impacto directo en el norte argentino, especialmente en zonas del Chaco salteño, donde las crecidas en territorio boliviano suelen reflejarse días después.

Además del aumento del caudal de los ríos, el organismo también anticipó temperaturas bajas en gran parte del país, por lo que recomendó a la población mantenerse abrigada, evitar acercarse a los ríos mencionados, no utilizar maquinaria pesada en zonas ribereñas y circular con precaución en rutas si se realizan viajes al interior del país.