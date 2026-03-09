PUBLICIDAD

9 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Municipios

Tramos anegados en la ruta nacional 16: advierten sobre sectores con agua en la calzada

Conductores reportaron la presencia de agua sobre la ruta en distintos puntos del tramo que une El Galpón, El Tunal y Joaquín V. González. Señalan al menos cuatro sectores anegados y piden circular con extrema precaución ante la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas en la zona.
Lunes, 09 de marzo de 2026 11:20

Conductores que circulan por la Ruta Nacional 16 alertaron sobre la presencia de agua sobre la calzada en distintos puntos del tramo que conecta El Galpón, El Tunal y Joaquín V. González, por lo que recomiendan transitar con extrema precaución.

Durante la mañana se reportaron al menos cuatro sectores anegados entre El Galpón y El Tunal, donde el agua cruza la cinta asfáltica y forma espejos que pueden resultar difíciles de detectar, especialmente para quienes no conocen el camino.

A este panorama se suma la actividad de tormentas entre El Tunal y Joaquín V. González, lo que podría empeorar las condiciones de circulación en las próximas horas debido al incremento del agua en la ruta y en las banquinas.

Ante esta situación, los conductores aconsejan reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas, sobre todo durante la noche o cuando la visibilidad es baja.

Temas de la nota

