Cuatro procedimientos en controles viales: marihuana, pasta base y un auto robado 

En distintos operativos realizados durante el fin de semana en rutas de acceso a la ciudad, personal de seguridad vial detectó vehículos con pedido de secuestro, conductores con alcohol en sangre y personas que transportaban estupefacientes. En total se secuestraron drogas, un automóvil buscado por robo y se demoró a varias personas.

Diversos controles vehiculares realizados en rutas provinciales y nacionales dejaron al descubierto una serie de infracciones y delitos vinculados al consumo de alcohol al volante, tenencia de drogas y circulación de un vehículo con pedido de secuestro por robo.

Uno de los procedimientos se registró en la Ruta Provincial 57, donde durante un control de rutina se detuvo un automóvil. Al verificar los datos en el sistema policial, se detectó que el rodado tenía pedido de secuestro vigente desde 2023 por una causa de robo radicada en la provincia de Córdoba. Ante esa situación, el vehículo fue secuestrado y trasladado a una dependencia policial para continuar con las actuaciones.

En otro operativo realizado en el mismo corredor vial, los efectivos demoraron a un conductor que circulaba con alcoholemia positiva. Durante el inventario del vehículo, el personal percibió olor a marihuana dentro del habitáculo. Tras ser consultado, el hombre entregó un envoltorio con una pequeña cantidad de sustancia vegetal compatible con cannabis, que posteriormente fue secuestrada.

También en la Ruta Provincial 57, pero horas más tarde, un automóvil con varios ocupantes fue detenido en un control. Aunque el conductor no presentaba alcohol en sangre, los uniformados detectaron olor a marihuana. Al exhibir sus pertenencias, dos de los ocupantes tenían cigarrillos y envoltorios con sustancia vegetal, que fue incautada.

Por último, en un control realizado sobre la Ruta Nacional 68, personal policial detuvo una motocicleta que prestaba servicio de transporte mediante una aplicación. Durante la identificación de un pasajero, los efectivos observaron una actitud nerviosa, por lo que realizaron un cacheo preventivo. En ese procedimiento encontraron un envoltorio con una sustancia amarillenta granulada, presuntamente pasta base de cocaína.

En todos los casos intervino personal especializado en narcotráfico, que realizó el pesaje de las sustancias y dispuso el traslado de los demorados a dependencias operativas para continuar con las diligencias correspondientes.