Retiraron un árbol de gran porte que había caído en plaza Belgrano

La Municipalidad de Salta se encargó durante la noche de ayer de retirar un árbol de gran porte que cayó en plaza Belgrano. El episodio ocurrió el domingo y ya fue solucionado casi en su totalidad. No hay heridos ni problemas en el tránsito. Hoy, la Subsecretaría de Protección Ciudadana continuará trabajando en el lugar para despejar cualquier tipo de ramas que haya quedado.

“El árbol es una tipa de gran tamaño y ya no puede sostenerse, por eso lo vamos a sacar completamente. Vamos a trabajar de esta manera para dejar la plaza como estaba, en buen estado y segura”, dijo Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, área que también trabaja en el operativo.

Si bien no se registran alertas por tormentas para mañana, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente ante un temporal:

No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública

No sacar las bolsas de residuos

Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etcétera

En el caso de encontrarse manejando un vehículo:

Retirar los vehículos estacionados en zonas anegables

Circular a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas

Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo

Se recuerda que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

Cabe destacar que en caso de emergencia (inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública), se encuentra habilitada la línea gratuita 105, durante las 24 horas del día.