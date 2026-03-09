PUBLICIDAD

9 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
guerra en medio oriente
San Antonio de los Cobres
Ventas minoristas
Bolsas
China Suárez
Ciclo lectivo
Conflicto en Medio Oriente
becas provinciales
Temporal en Salta
Salta

Retiraron un árbol de gran porte que había caído en plaza Belgrano

El hecho ocurrió esta noche y ya fue resuelto casi en su totalidad. No hay heridos ni problemas en el tránsito. Si bien ya no hay alertas por tormentas para mañana, en caso de registrarse algún incidente, comunicarse al 105.
Lunes, 09 de marzo de 2026 09:57

La Municipalidad de Salta se encargó durante la noche de ayer de  retirar un árbol de gran porte  que cayó en plaza Belgrano. El episodio ocurrió el domingo y ya fue solucionado casi en su totalidad. No hay heridos ni problemas en el tránsito. Hoy, la Subsecretaría de Protección Ciudadana continuará trabajando en el lugar para despejar cualquier tipo de ramas que haya quedado.

“El árbol es una tipa de gran tamaño y ya no puede sostenerse, por eso lo vamos a sacar completamente. Vamos a trabajar de esta manera para dejar la plaza como estaba, en buen estado y segura”, dijo Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, área que también trabaja en el operativo.

Si bien no se registran alertas por tormentas para mañana, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente ante un temporal:

  • No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública
  • No sacar las bolsas de residuos
  • Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etcétera
  • En el caso de encontrarse manejando un vehículo:
  • Retirar los vehículos estacionados en zonas anegables
  • Circular a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas
  • Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo

Se recuerda que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

Cabe destacar que en caso de emergencia (inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública), se encuentra habilitada la línea gratuita 105, durante las 24 horas del día.

