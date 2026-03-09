Sigue abierta la inscripción para las Becas Provinciales 2026

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La convocatoria permanecerá habilitada hasta el 31 de marzo y se realiza de manera virtual a través del sistema oficial del Ministerio de Educación.

Entre los requisitos se establece ser argentino con al menos tres años de residencia en Salta, tener hasta 25 años para ingresantes o hasta 30 para reinscriptos, contar con ingresos familiares que no superen los tres salarios mínimos y haber finalizado el secundario sin materias previas.

Actualmente el sistema registra alrededor de 500 inscriptos, aunque se estima que la convocatoria podría alcanzar unos 7.000 aspirantes en toda la provincia.

Dónde inscribirse

sga.edusalta.gov.ar/BecasProvinciales

Quiénes pueden postularse

Principales requisitos:

Ser argentino y tener al menos 3 años de residencia en Salta.

Tener hasta 25 años si ingresás por primera vez o hasta 30 años si renovás.

Que los ingresos familiares no superen 3 salarios mínimos.

Haber terminado el secundario sin materias previas.

No ser beneficiario del programa Progresar (son incompatibles).

Monto estimado de las becas

Aún no está totalmente definido, pero se estima:

Universitarias o terciarias: entre $34.000 y $45.000 por cuota.

Becas de excelencia: entre $53.000 y $65.000 por cuota.

Se pagan en 6 cuotas y se otorgan según rendimiento académico.

Datos del programa para 2026

Presupuesto total: $171 millones.

631 becas previstas para renovación.