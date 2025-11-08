Pampita deslumbró en Salta: glamour y moda en el Fashion Sunset 2025

El Fashion Sunset 2025 tiñó de elegancia el atardecer del cerro San Bernardo. En el restaurante El Baqueano, con una vista privilegiada de la ciudad, se desarrolló uno de los eventos más esperados del calendario de moda. Diseñadores consagrados, talentos emergentes, modelos y personalidades del espectáculo se reunieron en una velada que celebró la creatividad argentina y el espíritu del norte.

Foto: Pablo Yapura

Entre ellos, brilló Carolina “Pampita” Ardohain, quien llegó a Salta como invitada especial. La modelo se sumó a la pasarela para acompañar a los diseñadores y saludar al público, marcando uno de los momentos más aplaudidos del evento.

La conducción estuvo a cargo de Hernán Drago y Leo Saleh, este último organizador del Fashion Sunset y orgullosamente salteño, quien llevó el formato -que ya tuvo exitosas ediciones en Rosario y Buenos Aires- de regreso a su provincia natal. El cierre del desfile estuvo a cargo de Benito Fernández, quien presentó una selección exclusiva de su última colección mostrada en el Fashion Week de Nueva York.

Pampita junto a Leo Saleh. Foto: Pablo Yapura

Pampita, radiante y cercana al público salteño

La gran figura de la noche fue Carolina “Pampita” Ardohain, quien llegó a Salta especialmente para participar del evento y compartir su mirada sobre la moda y la vida. “Me encanta compartir con la gente, mirarnos a los ojos y conocernos. Es maravilloso poder hacerlo en un lugar tan lindo”, dijo la modelo, visiblemente feliz por la recepción del público.

Aunque su vuelo se demoró casi dos horas, Pampita mantuvo su habitual energía y elegancia. “Feliz por la invitación y porque nos tocó una tarde espectacular, sin lluvia, con un clima divino”, expresó durante su paso por la alfombra del Fashion Sunset.

“Siempre estoy rodeada de gente talentosa”

Consultada por su inagotable energía y su estilo impecable, Pampita reconoció: “Tengo un gran equipo. Hace unos minutos estaba bajando del avión con jean y remera, pero tengo gente talentosa que me maquilla y peina. Siempre me rodeo de profesionales que me ayudan a brillar”.

Leo Saleh, organizador del Fashion Sunset ingresó junto a Pampita. Foto: Pablo Yapura

También habló sobre su equilibrio entre el trabajo y la maternidad: “En la semana trabajo hasta las seis, y cuando salen los chicos del cole, ese es nuestro momento familiar que no se cambia por nada”.

La modelo, que continúa con una agenda internacional de eventos, adelantó que su próximo destino será Rosario, seguido de presentaciones en Uruguay, Miami y Buenos Aires.

Hernán Drago: “La moda es más que estética, es coherencia y actitud”

Durante su paso por la alfombra del evento, Hernán Drago compartió su visión sobre la profesión y su conexión con el público salteño. “Ser modelo no se trata solo de estética, sino de coherencia, puntualidad y responsabilidad. La seriedad hace la diferencia”, aseguró.

Drago destacó además su cariño por Salta: “Vengo seguido y siempre me reciben con los brazos abiertos. Me siento muy querido acá. Devuelvo ese afecto con una sonrisa y gratitud cada vez que piso esta tierra”.

Foto: Pablo Yapura

Benito Fernández: de Nueva York a Salta sin escalas

El encargado del cierre fue Benito Fernández, quien presentó una versión especial de su colección mostrada recientemente en Nueva York, adaptada con un toque salteño gracias a los accesorios de un artesano local.

“El nuevo lujo es lo hecho a mano, lo auténtico. Las prendas artesanales son el futuro de la moda. Tenemos que valorar lo nuestro y cuidar esta industria que genera trabajo y refleja nuestra identidad”, sostuvo el diseñador.

Foto: Pablo Yapura

Con sus característicos colores intensos, estampas y guiños al diseño regional, Benito transformó la pasarela en un espectáculo vibrante que fusionó arte, cultura y compromiso con la moda argentina.