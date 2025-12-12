Zamba Quipildor se despide de los escenarios con la Misa Criolla y grandes invitados 

Este domingo 14 de diciembre, a las 19, la Explanada del Palacio Libertad será escenario de un concierto histórico: la despedida formal de Zamba Quipildor de los escenarios. A los 82 años, el músico —cuyo nombre de nacimiento es Gregorio Nacianceno Quipildor— interpretará la Misa Criolla, obra que marcó parte central de su carrera internacional.

Aunque Zamba Quipildor nació en La Esperanza, provincia de Jujuy, su familia se trasladó a Salta cuando él tenía apenas un mes de vida, y fue en la provincia norteña donde creció entre bagualeros y desarrolló su pasión por la música folclórica.

La despedida de Quipildor contará con la participación de destacados artistas de la música popular argentina. Entre ellos estarán Chaqueño Palavecino, Jairo, lSandra Mihanovich, el concertista Carlos Di Fulvio, Tomás Lipán, las Hermanas Vera, Adelina Villanueva y el Coro Nacional de Música Argentina (CONAMA), prometiendo un espectáculo cargado de emoción y virtuosismo musical.

Seis décadas de una trayectoria inolvidable

Quipildor reflexiona sobre sus 60 años de trayectoria artística, iniciada en peñas y escenarios del noroeste argentino y consolidada en el circuito nacional e internacional. Su paso por Buenos Aires y los escenarios del mundo reafirmó su lugar como uno de los intérpretes más respetados del folclore.

La Misa Criolla, el legado musical que lo acompañó por el mundo

La Misa Criolla, compuesta por Ariel Ramírez en 1974, fue uno de los pilares de la carrera de Zamba Quipildor. El cantante llevó esta obra a teatros líricos y escenarios de diferentes continentes, interpretándola con profundo sentimiento y siendo reconocido como una de sus voces más emblemáticas. Su vínculo con la obra se prolongó durante décadas y hoy vuelve a ser el centro de su último concierto.

Este concierto de despedida no solo representa un cierre artístico, sino también la reunión de colegas y amigos de toda la vida. Quipildor ha compartido escenarios y experiencias con muchos de sus invitados, generando vínculos que trascienden la música y se traducen en respeto y admiración mutua.

La decisión de retirarse responde también a motivos personales y familiares. Tras años de intensa actividad artística, Zamba Quipildor desea dedicar tiempo a su familia, compuesta por ocho hijos, treinta y cuatro nietos y catorce bisnietos, que esperan ansiosos reencontrarse con él tras esta etapa fundamental de su vida profesional.

El Palacio Libertad como testigo de una despedida histórica

La Explanada del Palacio Libertad fue elegida para este concierto emblemático que promete ser una fiesta de música, cultura y emoción. La puesta en escena reunirá lo mejor del repertorio tradicional argentino, con la Misa Criolla como eje, acompañado por instrumentación regional y voces que han dejado huella en la música popular de nuestro país.

Zamba Quipildor, un cantor que llevó la música argentina al mundo

La carrera de Quipildor no solo abarcó escenarios de Salta y Argentina, sino también importantes salas internacionales. Su voz y su compromiso con la música folclórica lo llevaron a representar al país en diversas latitudes, consolidando un legado que perdurará en el tiempo.

Una despedida que une generaciones

El concierto del 14 de diciembre servirá no solo para cerrar una etapa, sino para celebrar la música, la cultura y la historia que Zamba Quipildor construyó a lo largo de más de 60 años. Invitados, colegas y público en general serán parte de una noche que quedará grabada en la memoria del folclore argentino.