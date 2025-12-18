"Belén", cada vez más cerca de los Oscar

La película argentina "Belén", dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi junto a Camila Pláate, fue preseleccionada dentro de la lista corta de los Premios Oscar, de cara a su 98ª edición. Logró meterse entre las producciones elegidas por la Academia de Hollywood en el camino hacia la Mejor Película Internacional, un primer y decisivo paso en la carrera a los premios, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La inclusión en esta grilla implica que solo cinco películas de este grupo serán finalmente nominadas. La lista definitiva se conocerá el próximo 10 de febrero, mientras que la ceremonia de entrega será el 15 de marzo de 2026. Hasta entonces, "Belén" competirá con producciones de alto perfil provenientes de países como Brasil, Francia, Alemania, India, Japón, Corea del Sur, España, Suiza y Taiwán, entre otros.

Un caso real

La historia de la película está basada en un caso real ocurrido en Tucumán en 2014, reconstruido en el libro periodístico "Somos Belén", de Ana Correa.

El relato sigue a una joven que llega a un hospital público con un fuerte dolor abdominal, sufre un aborto espontáneo y, en medio de la intervención médica, es detenida por la policía. El hecho derivó en una condena injusta que mantuvo a una mujer inocente privada de su libertad durante dos años.

El filme cuenta con un elenco destacado, integrado por Laura Paredes, quien además coescribió el guión junto a Fonzi y Agustina San Martín, Julieta Cardinali, Luis Machín, César Troncoso, Sergio Prina y Liliana Juárez, junto a actores y actrices de Tucumán.

Desde su estreno, la película recorrió importantes festivales y ceremonias internacionales, ya que obtuvo el Premio Forqué a la Mejor Película Latinoamericana, fue nominada en los Critics Choice Awards, pasó por el Festival de San Sebastián y aspira al Goya a Mejor Película Iberoamericana.

Además, recibió el reconocimiento de la escritora Margaret Atwood, quien incluso firmó el prólogo de una reedición del libro original, destacando que el caso de Belén "podría haber salido de las páginas de Gilead", aludiendo de este modo al escenario en el que transcurre su ficción "El cuento de la criada".