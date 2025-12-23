Miguel, Dady y el Chino regresan con Midachi

Midachi, uno de los fenómenos humorísticos más importantes de la Argentina, anuncia su regreso a los escenarios para una despedida histórica. Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el trío se presentará en el Teatro Gran Rex los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026, en una serie de funciones que prometen emoción, risas y celebración.

También circuló que también realizarán numerosas presentaciones por el interior del territorio nacional, inclusive se mencionó la capital salteña para la llegada del show del mencionado trío.

Nacidos en Santa Fe, Midachi trascendió generaciones con un humor popular, cercano y profundamente identificado con la cultura argentina. A lo largo de su trayectoria, conquistaron teatros, estadios y pantallas, batiendo récords de convocatoria y convirtiéndose en un clásico indiscutido del entretenimiento nacional.

Estos shows en el Gran Rex marcarán el reencuentro final con su público, recorriendo los personajes, sketchs y momentos más emblemáticos de una carrera que dejó huella en la historia del humor argentino.

Más de cuatro millones de espectadores

Los Midachi tienen el récord de 53 presentaciones en el teatro Gran Rex. Número que superarán a partir de agosto de 2026. Además, en su larga carrera, cosechan más de 4 millones de espectadores.

Miguel Del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato también fueron figuras de la televisión, tanto en conjunto como por separado trabajaron para Marcelo Tinelli, Susana Giménez y estrenaron su propia película.

El nombre del grupo Midachi, es un acrónimo que proviene de las iniciales de los apodos de sus integrantes (a excepción de Miguel del Sel): Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato.

La formación del trío

A inicios de la década de 1980, Del Sel y Volpato se conocieron cursando la carrera de Profesorado de Educación Física en la ciudad de Santa Fe, y decidieron formar un dúo cómico musical llamado "Los Comiserios". Animaban fiestas infantiles como payasos, para costear sus gastos universitarios. En 1983, conocieron a Dady Brieva, quien realizaba monólogos humorísticos.

El grupo surgió de un programa en Santa Fe. Luego de presentarse, proponen realizar una reunión en la casa de Dady, que resultó estar a la vuelta de la propiedad en la que vivía Del Sel. De ese encuentro surge Midachi.

El despegue, en Villa Carlos Paz

El gran salto llegó en Villa Carlos Paz , donde logran buenos resultados de taquilla. Ese mismo año le proponen hacer una gira latina y centroamericana, que abarcaba Venezuela, Cuba, Perú y Chile. Su debut televisivo se llevó a cabo en 1987 en el programa Badía & Compañía, conducido por Juan Alberto Badía y emitido por El Trece, haciendo una representación musical, respectivamente Dady Brieva imitando a Piero y Miguel del Sel a Mercedes Sosa. A partir de allí y hasta 1989, fecha del primer show en Teatro Ópera de Buenos Aires, el grupo recorrió varias veces el país en diversas giras. Durante ese período lograron también mostrarse en giras que incluyeron Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Cuba, Paraguay, Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y Chile.