Coco Club despide el año con “Descocate 2026”, la fiesta de Año Nuevo en la zona sur de Salta

El inicio del 2026 tendrá una celebración especial en la ciudad de Salta. Coco Club anunció la realización de “Descocate 2026”, una fiesta de Año Nuevo que promete música, show en vivo y una propuesta pensada para recibir el nuevo año con energía.

El evento se llevará a cabo este jueves 1 de enero, en a partir de la 1:30 de la madrugada, en el reconocido bar ubicado en la zona sur de la ciudad, Avenida Kennedy, kilómetro 2.5, un espacio que se consolidó como uno de los puntos de encuentro nocturnos más convocantes de la capital salteña.

Según adelantaron desde la organización, la noche contará con un show especial y una selección musical orientada a mantener la pista activa hasta el amanecer, en una propuesta pensada para quienes buscan extender los festejos de Año Nuevo más allá del brindis.

“Descocate 2026” se presenta como una opción para despedir el año que termina y dar la bienvenida al nuevo ciclo en un ambiente festivo, con música para bailar y una puesta que apunta a convertir la madrugada del 1 de enero en una noche distinta.

Coco Club viene apostando a eventos temáticos y fiestas especiales que convocan a un público diverso, especialmente de la zona sur, y la celebración de Año Nuevo se suma a esa agenda con una propuesta pensada para comenzar el 2026 de manera diferente.

El bar se encuentra ubicado en Avenida Kennedy, kilómetro 2.5, y abrirá sus puertas desde la madrugada del jueves para recibir a quienes elijan arrancar el año en la pista.