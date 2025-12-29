GAS fusiona la sonoridad orgánica de raíz con una fuerte impronta lírica 

El joven artista salteño GAS (Gastón Fuentes) presenta su nuevo EP "Nuevos Aires", un trabajo que marca un punto de inflexión en el folclore argentino contemporáneo al fusionar la sonoridad orgánica de raíz con una fuerte impronta lírica influenciada por la música urbana moderna, incorporando incluso el freestyle como recurso creativo central dentro de la canción folclórica.

Con tan solo 21 años, y radicado en Buenos Aires desde julio de 2025, GAS irrumpe en la escena nacional como una de las voces más novedosas de la nueva generación folclórica, apostando a una estética que honra la tradición sin perder conexión con los lenguajes actuales.

Canciones inéditas

"Nuevos Aires" es un EP de cinco canciones, tres de ellas totalmente inéditas, junto a dos reversiones de clásicos fundamentales del cancionero popular: "Cuando me abandone el alma" (Cuti Carabajal), "Muchacha provinciana" (clásico de Las Voces de Orán).

El disco fue producido por el multipremiado productor salteño Sebastián Choque, reconocido por su trabajo junto a artistas como Ahyre y Los Nocheros, quien aporta una mirada contemporánea sin alterar la profundidad de la identidad folclórica.

La grabación se realizó entre Buenos Aires y el mítico Estudio Socavón de Salta, logrando un sonido auténtico, cálido y visceral, donde conviven guitarras, percusión de raíz y arreglos minimalistas con el flow, la rítmica y la impronta del freestyle urbano.

El universo conceptual de "Nuevos Aires" propone un diálogo generacional: un folclore vivo, en expansión, que se anima a dialogar con los lenguajes actuales sin perder el pulso de la tierra ni el peso poético de la tradición.

Las canciones ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales, acompañadas de piezas audiovisuales en YouTube, ampliando el relato visual del atrayente proyecto.