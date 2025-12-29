Otorgan probation a un gendarme

El juez de Orán Gustavo Ramiro Morizzio concedió la suspensión del juicio a prueba a un gendarme de 32 años acusado de los delitos de lesiones leves agravadas por la existencia de una relación de pareja y por violencia de género, y de amenazas en concurso real.

La resolución se adoptó en el marco de una audiencia flexible y multipropósito, luego de un pedido formulado por la defensa del imputado. Para conceder el beneficio, el magistrado valoró los fundamentos expuestos por las partes intervinientes en el proceso y el consentimiento prestado por la víctima.

En el fallo se dispuso que el acusado deberá cumplir durante el plazo de un año una serie de reglas de conducta. Entre las obligaciones impuestas se encuentra la reparación del daño causado, que deberá efectivizarse mediante el pago de una suma de 250 mil pesos a favor de la denunciante. El juez advirtió que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas podría derivar en la revocación de la suspensión del juicio a prueba.

Concluida la audiencia, el juez ordenó la inmediata libertad del imputado. La denuncia que dio origen a la causa fue radicada el 30 de noviembre pasado. La mujer manifestó que mantenía una relación de noviazgo con el acusado, quien se desempeña laboralmente en Gendarmería.