Más de 900 actividades en la agenda turística de verano

Durante la temporada de verano, Salta despliega una amplia agenda de actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas en todo su territorio, dirigidas tanto a salteños como a turistas. Las propuestas integran el Calendario Turístico de Verano, que reúne más de 900 actividades organizadas por municipios de las siete regiones turísticas de la provincia.

A través del Ministerio de Turismo y Deportes, el Gobierno provincial acompaña y difunde semanalmente esta programación federal, que busca poner en valor la identidad local, las tradiciones y los atractivos de cada destino. Desde el organismo se recomendó además contratar alojamientos habilitados, cuyo listado puede consultarse en el sitio oficial visitsalta.ar/alojamientos.

Actividades destacadas

Del 1 al 4 de enero, en los Valles Calchaquíes, Cachi y Molinos realizarán la recepción del primer turista, mientras que Payogasta ofrecerá la muestra "Las memorias del pimiento"(en el Centro de Interpretación, de 8 a 19) y La Poma será sede del Festival de la Trucha, el 2 y 3, desde las 23, en el escenario Eulogia Tapia.

En Guachipas y La Caldera se desarrollarán propuestas de turismo activo y naturaleza, con visitas guiadas, excursiones, cabalgatas y actividades recreativas en entornos naturales.

En el Valle de Lerma, Cerrillos y Campo Santo concentrarán ferias, muestras y actividades culturales, mientras que en el sur provincial, Metán celebrará la llegada del nuevo año con eventos al aire libre.

En el norte, Tartagal reunirá ferias gastronómicas y culturales, y en Salta capital, del viernes 2 al domingo 4, se realizará la propuesta "Navidad Azul" en plaza Belgrano, desde las 18, como parte de la programación cultural de verano.

El calendario completo de actividades, con fechas y horarios, puede consultarse en calendar.turismosalta.gov.ar.