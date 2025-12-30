Brenda Sosa impone estilo y presencia en el canto popular

Brenda Sosa, en solo dos años, ya empezó a exhibir enorme talento en el folclore, y empezó a sonar fuerte en el oído de los amantes del folclore. Una joven artista que viene incursionando el camino del canto con mucha cautela, trabajo, sacrificio, esfuerzo y perseverancia.

Fue afrontando objetivos difíciles y muy importantes en el ámbito del cancionero popular, y ya recorrió prestigiosos escenarios de nuestra provincia y también de: Catamarca, Tucumán y Formosa. También impuso presencia y estilo en el vecino país de Bolivia.

Está vez Brenda estrenó una nueva canción, creación de Pochito Sosa, su padre, todo plasmado en un trabajo audiovisual que venía trabajando hace un largo tiempo.

"En este video también me doy el gusto de compartirlo con un amigo que viene muy bien en las redes sociales, el influencer Matías Santillán, de la querida ciudad chaqueña de Fuerte Esperanza. Le agradezco por poder contar con su presencia, y estoy segura que será un deleite para la gente que lo sigue. Además, una enorme gratitud con el señor Emanuel Collado, por prestarnos la locación, y a la gente de La Joaquina, una hermosa finca ubicada en la localidad de Rosario de Lerma. Lógicamente no quiero olvidarme de todos los que siempre están apoyando y acompañando este hermoso sueño", sostuvo Sosa.

Se estrenó el 21 de diciembre

"El tema Promesa de amor es una polka que promete cautivar a todos los románticos y amantes del buen folclore. Se estrenó el domingo 21 de diciembre, en todas las plataformas digitales. A su vez seguramente esta será la melodía que estará sonando en los festivales donde me presente, además de ofrecer mi amplio y extenso matiz de canciones", agregó Brenda.

"Nací en la capital salteña, lugar en el que vivo actualmente con mi familia. La misma esta constituida por 5 integrantes: mi padre Miguel "Pochito" Sosa, mi madre Eliana Gómez y mis dos hermanos Elías y Luján. Comencé con el canto desde que tengo uso de razón. Mis padres me impulsaron al camino de la música. La misma viene de generación en generación dentro de mi entorno familiar. Mi abuelo Tomás "Pocho" Sosa, era un acordeonista chamamecero y mi padre es bandoneonista. Gracias a ellos tuve el agrado de conocer a varios artistas reconocidos en nuestra provincia, tales como el Negro Palma, el Chaqueño Palavecino, Dalmiro Cuéllar, Pitín Zalazar, entre otros", aseguró Brenda.

"Mi anhelo más grande es llegar a ganarme el cariño de la gente, con mi sencilla voz y poder visitar diferentes lugares con mi canto", añadió la joven cantora.

Hace un tiempo lancé mi primer material discográfico, bajo la dirección de mi amigo Marcelo Piorno, en el Estudio 440. En el mismo incluí temas inéditos y otros clásicos del cancionero popular. Me siento muy contenta por que me surgieron varios shows dentro de la provincia y en el vecino país de Bolivia", afirmó la joven folclorista.

Para cualquier contratación pueden comunicarse a los números 3875663202 (Salta), 3875153464 (Salta) y +59177310128 (Bolivia). También pueden encontrar a la joven cantora en las redes sociales: Facebook, Instagram y YouTube, como "Brenda Sosa".

Salta es una fuente inagotable de cantores, una cantera donde se forman y se potencian abundantes individuos dentro del canto popular. Hoy esta realidad sigue intacta, las nuevas generaciones no ceden... y ya empiezan a desparramar su talento en cuanto escenario requiere de su presencia. Salta no tan solo es bella por su geografía y hospitalidad legendaria, sino por la deslumbrante cultura de su pueblo, basada principalmente en el folclore. El árbol folclórico de nuestra provincia no deja de brindar sus frutos, los gajos se ramifican a diario.Esta historia se relaciona con Brenda Sosa, una joven que ya empezó a abrirse camino en la música.